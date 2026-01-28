بەيبىتشىلىك كەڭەسى ترامپقا گازا سەكتورىنا قاتىستى باسىم وكىلەتتىك بەرەدى
استانا. KAZINFORM - بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قارار جوباسىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا سوعىستان زارداپ شەككەن گازا سەكتورىن باسقارۋعا كەڭ وكىلەتتىك بەرەتىن جاڭا حالىقارالىق ورگاننىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنى كورسەتىلگەن، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قاراردىڭ كوشىرمەسىن العان The New York Times گازەتى بەيبىتشىلىك كەڭەسى ترامپقا گازا سەكتورىن باسقارۋعا جانە مىندەتتەردى بولىسۋگە كومەكتەسەتىن جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەردى تاعايىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن حابارلايدى.
بۇل شەنەۋنىكتەردىڭ قاتارىندا گازا سەكتورىنداعى انكلاۆتى باسقاراتىن پالەستينا اكىمشىلىگىن باقىلاۋعا جاۋاپتى «جوعارى وكىل»، سونداي-اق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جاۋاپتى حالىقارالىق تۇراقتاندىرۋ كۇشتەرىنىڭ قولباسشىسى بار.
ترامپ سونىمەن قاتار قارارلاردى بەكىتۋگە جانە توتەنشە جاعدايلاردا ولاردى توقتاتا تۇرۋ وكىلەتتىگىنە يە بولادى.
قارار جوباسىنا سايكەس، بەيبىتشىلىك كەڭەسى ون ميللياردتاعان دوللارعا جانە جىلدارعا سوزىلاتىن گازانى قالپىنا كەلتىرۋدى ۇيلەستىرەدى، سونداي-اق گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزۋدى جەڭىلدەتەدى. جوبادا سونىمەن قاتار ادامدار قاۋىپسىز كومەك الا الاتىن انكلاۆتا «گۋمانيتارلىق ايماقتاردى» قۇرۋ قاراستىرىلعان.
جوبادا حاماسپەن «دالەلدەنگەن ىنتىماقتاستىق نەمەسە ىقپال ەتۋ تاريحى بار» جەكە تۇلعالار مەن ۇيىمدار گازا سەكتورىن باسقارۋعا نەمەسە قالپىنا كەلتىرۋگە قاتىسپايتىنى ايتىلعان.
قارارعا سايكەس، تاياۋ شىعىس بەيبىتشىلىك پروتسەسى بويىنشا ب ۇ ۇ- نىڭ بۇرىنعى ەلشىسى نيكولاي ملادەنوۆ گازا سەكتورىنىڭ ۇلتتىق باسقارۋ كوميتەتىن - اۋماقتى باسقارۋعا، پوليتسيانى باقىلاۋعا جانە ونىڭ بارلىق «كۇندەلىكتى وپەراتسيالارىن» باسقارۋعا تاعايىندالعان پالەستينالىق تەحنوكراتتاردان تۇراتىن ورگاندى باسقارادى.
22-قاڭتارداعى قارارعا ترامپ ءالى قول قويعان جوق جانە قازىرگى ۋاقىتتا قارالىپ جاتىر. بۇل جوبا قاراردىڭ سوڭعى ءماتىنىن بىلدىرەتىنى بەلگىسىز. گازا بەيبىتشىلىك كەڭەسىن قۇرۋ يدەياسى العاش رەت ترامپتىڭ وتكەن قىركۇيەكتە ۇسىنعان يزرايل مەن حاماس اراسىنداعى ەكى جىلدىق سوعىستى توقتاتۋ ءۇشىن 20 تارماقتان تۇراتىن جوسپارىندا كورسەتىلگەن.
بۇعان دەيىن 19 ەل گازا بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە قول قويعانى حابارلانعان بولاتىن.