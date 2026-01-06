بيبىسارا اساۋبايەۆا FIDE شاحمات تاجىنە ۇمىتكەر اتاندى
استانا. قازاقپارات – حالىقارالىق شاحمات فەدەراتسياسىنىڭ (FIDE) رەسمي سايتىندا الەم چەمپيونى اتاعى ءۇشىن ۇمىتكەرلەر ءتىزىمىن جاريالادى.
ايەلدەر مەن ەرلەر اراسىنداعى تۋرنيرلەرگە سەگىز سپورتشىدان قاتىسادى. ءدۇبىرلى باسەكە كيپردىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى پافوس قالاسىنىڭ ماڭىنداعى قوناق ۇيدە وتپەك. بۇل تۋرنير 29-ناۋرىز بەن 15-ءساۋىر ارالىعىنا جوسپارلانعان.
ەرلەر اراسىنداعى ۇمىتكەرلەر قاتارىندا اندرەي ەسيپەنكو (رەسەي)، فابيانو كارۋانا، حيكارۋ ناكامۋرا (ەكەۋى دە ا ق ش)، انيش گيري (نيدەرلاندى)، ماتتياس بليۋباۋم (گەرمانيا)، ۆەي ي (قىتاي)، جاۆوحير سينداروۆ (وزبەكستان) جانە رامەشبابۋ پراگناناندحا (ءۇندىستان) بار.
ال ايەلدەر اراسىنداعى ۇمىتكەرلەر تىزىمىنە قازاقستان نامىسىن قورعايتىن بيبىسارا اساۋبايەۆا، الەكساندرا گورياچكينا مەن ەكاتەرينا لاگنو (رەسەي)، چجۋ تسزينەر مەن تان چجۋني (قىتاي)، ديۆيا دەشمۋكح، حامپي كونەرۋ، رامەشبابۋ ۆايشالي (ءۇندىستان) ەنىپ وتىر.