بيبيسارا اساۋبايەۆا شاحماتتان الەم چەمپيونى اتاعى ءۇشىن كىمدەرمەن باق سىنايدى
استانا. KAZINFORM - وسى جىلدىڭ 29-ناۋرىزى مەن 15-ءساۋىرى ارالىعىندا كيپر ارالىندا شاحمات ءتاجى ءۇشىن تالاساتىن ۇمىتكەرلەردىڭ جارىسى وتەدى.
بۇل سىندا قازاق ەلىنىڭ نامىسىن تۇڭعىش رەت حالىقارالىق گروسسمەيستەر بيبيسارا اساۋبايەۆا قورعاماق.
22 جاستاعى بيبيسارانىڭ ەسىمى قازىردىڭ وزىندە شاحمات تاريحىندا التىن ارىپتەرمەن جازىلعان. بليتستەن الەمنىڭ ءۇش دۇركىن چەمپيونى اتانىپ، بۇل بەلەستى باعىندىرعان ەڭ جاس شاحماتشى رەتىندە گيننەس رەكوردىن جاڭارتقان.
2025-جىلى ۆارشاۆا مەن سامارقاندتاعى جەڭىستى جولىن جالعاپ، ءۇشىنشى التىنىن يەلەنۋ ارقىلى ول وسى تۋرنيرگە جولداما الدى. ونىڭ قورجىنىندا وليمپيادانىڭ كۇمىس جۇلدەسى مەن ەرلەر اراسىنداعى «Tata Steel Chess Challengers 2026» تۋرنيرىندەگى ۇزدىك بەستىككە ەنگەن جەتىستىگى دە بار.
بيبيسارانىڭ الدىندا تۇرعان اسۋ وڭاي ەمەس. وعان الەمنىڭ ەڭ تاڭداۋلى جەتى شاحماتشىسى قارسى تۇرادى:
قىتايلىق چجۋ تسزينەر - (23 جاس، قىتاي، رەيتينگى 2578) 2024-2025-جىلدارداعى گران-پري دوداسىنىڭ جەڭىمپازى.
الەكساندرا گورياچكينا - (27 جاس، ف ي د ە- ءنىڭ بەيتاراپ قاتىسۋشىسى، رەيتينگى 2534) 2024-2025-جىلدارداعى گران-پري دوداسىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى.
ديۆيا دەشمۋح - (20 جاس، ءۇندىستان، رەيتينگى 2497) 2025-جىلى باتۋميدا (گرۋزيا) وتكەن الەم كۋبوگىنىڭ جەڭىمپازى.
حامپي كونەرۋ - (35 جاس، ءۇندىستان، رەيتينگى 2535) 2025-جىلى وتكەن الەم كۋبوگىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى.
تان چجۋني - (34 جاس، قىتاي، رەيتينگى 2535) 2025-جىلى وتكەن الەم كۋبوگىنىڭ قولا جۇلدەگەرى. سونداي-اق 2017-2018-جىلدارداعى الەم چەمپيونى.
ۆايشالي رامەشبابۋ - (14 جاس، ءۇندىستان، رەيتينگى 2470) سامارقاندتا وتكەن 2025-جىلعى فيدە ۇلكەن شۆەيتساريالىق جارىسىنىڭ جەڭىمپازى.
كاتەرينا لاگنو - (36 جاس، فيدە- ءنىڭ بەيتاراپ قاتىسۋشىسى، رەيتينگى 2508) 2025-جىلعى فيدە ۇلكەن شۆەيتساريالىق جارىسىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى.
بۇل قاتىسۋشىلاردىڭ تورتەۋى بۇعان دەيىن الەم چەمپيونى اتاعى ءۇشىن باق سىناعان. ال ءبيبىسارا ءۇشىن بۇل العاشقى بەلەس. 35 جاستاعى قىتايلىق شاحماتشى جيۋي ۆەنجيۋن 2018-جىلدان بەرى الەم چەمپيونى اتاعىن ەشكىمگە بەرمەي كەلەدى. وسىعان دەيىن حامپي كونەرۋ، كاتەرينا لاگنو، الەكساندرا گورياچكينا جانە تان چجۋني سياقتى مىقتىلار چەمپيوندىق ماتچتاردا جيۋي ۆەنجيۋنگە ەسە جىبەرگەن بولاتىن.
ءبيبىسارا اساۋبايەۆا بۇل دوداعا العاش رەت قاتىسىپ وتىرسا دا، ونىڭ سوڭعى كەزدەگى جەتىستىكتەرى مەن الەمدىك رەيتينگتىڭ ۇزدىك وندىعىنا ەنۋى ۇلكەن ءۇمىت سىيلايدى.
ايتا كەتەيىك، جارىس 14-تۋردان تۇراتىن اينالمالى جۇيە بويىنشا وتەدى. كلاسسيكالىق شاحماتتىڭ ءتارتىبى بويىنشا ءار ويىنشىعا العاشقى 40 جۇرىسكە 90 مينۋت، ال پارتيا سوڭىنا دەيىن 30 مينۋت بەرىلەدى. جالپى جۇلدە قورى 300000 ەۋرونى قۇرايدى.
ەرلەر اراسىندا وتەتىن جارىسقا ەلىمىزدەن ەشكىم قاتىسپاسا دا، بۇكىل ەلدىڭ نازارى ءبيبىسارادا بولماق.
ەسكە سالا كەتەيىك، ءبيبىسارا بۇعان دەيىن شاحماتتان 12-الەم چەمپيونىن جەڭگەن ەدى.