بيبيگۇل جەكسەنباي مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە الاڭداۋشىلىق تانىتتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا سەناتور بيبيگۇل جەكسەنباي دەپۋتاتتىق ساۋال جولداپ، وندا جانۋارلاردان الىناتىن ونىمدەردىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگى ماسەلەلەرى نازار اۋدارتتى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، اگروونەركاسىپ كەشەنىنە ينۆەستيتسيانىڭ ءوسۋى جانە سالانىڭ وڭ كورسەتكىشىنە قاراماستان، تۇراقتىلىقتىڭ نەگىزگى بەلگىسى - ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى جۇرتشىلىقتى مازالاپ وتىر. مەملەكەت اگرارلىق سالانى قارقىندى تۇردە كوتەرمەلەپ وتىرعان جاعدايدا، مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ ماسەلەلەرىن شەشۋگە سالعىرتتىق تانىتۋ - حالىقتى ساپالى ونىممەن قامتاماسىز ەتۋ مەن ەلىمىزدىڭ ازىق-تۇلىك ساياساتىنا دەگەن سەنىمگە نۇقسان كەلتىرۋى مۇمكىن.
- ۆەتەريناريالىق باقىلاۋدىڭ السىزدىگى، تەكسەرىستەردىڭ تۇراقسىزدىعى، زەرتحانالىق قۋاتتىڭ جەتكىلىكسىزدىگى، جەم- شوپكە قويىلاتىن نورماتيۆتەردىڭ جانە جەم-ءشوپ بازاسىن باقىلاۋدىڭ بولماۋى، سونداي-اق رۇقسات ەتىلەتىن شەكتى دەڭگەيلەردىڭ رەتتەلمەۋى، انتيميكروبتىق رەزيستەنتتىلىك دەڭگەيىنىڭ ارتۋى - ءالسىز مونيتورينگتىڭ سالدارىنان كۇشەيىپ وتىرعان جاھاندىق قاۋىپ. يمپورتتالاتىن مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىندە جانۋارلاردىڭ ءوسۋ گورموندارى، ستيمۋلياتورلار جانە وزگە دە تىيىم سالىنعان نەمەسە قولايسىز قوسپالار قوسىلعان جەممەن قورەكتەنگەن قاۋپى بار. وسىعان بايلانىستى بۇل كورسەتكىشكە ەرەكشە كوڭىل ءبولۋ قاجەت، سەبەبى ءدال تاڭبالاۋ حالىقتىڭ ءونىمنىڭ پايدالىعى نەمەسە زياندىلىعى تۋرالى حاباردارلىعىن قالىپتاستىرادى، - دەپ اتاپ ءوتتى بيبيگۇل جەكسەنباي.
سەناتور سونداي-اق حالىقارالىق تاجىريبە، اسىرەسە ەو، ەىدۇ ەلدەرى مەن ب ۇ ۇ قۇرىلىمدارىندا ءوسۋ گورموندارىنا تىيىم سالۋ جانە انتيبيوتيكتەردى پروفيلاكتيكالىق قولدانۋدان باستاپ زەرتحانالاردى مىندەتتى اككرەديتتەۋگە، اشىق مونيتورينگكە جانە «مال ازىعى - ءونىم» قاداعالاۋ جۇيەسىنە دەيىن جانۋاردان الىناتىن ونىمدەر ساپاسىن قاتاڭ باقىلاۋعا الۋعا نەگىزدەلگەنىن اتاپ ءوتتى. دامىعان ەلدەردە اشىق ەسەپ، قالدىق زاتتاردىڭ قاتاڭ نورماتيۆتەرى جانە تاڭبالاۋدىڭ سيفرلىق جۇيەلەرى قولدانىلادى.
- جوعارىدا باياندالعانداردى ەسكەرە وتىرىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋدە ستاندارتتارىنا بارىنشا سايكەستەندىرۋ جانە جەم-شوپكە ارنالعان نورماتيۆتەردى جەتىلدىرىپ، مەملەكەتتىك ستاندارتتار مەن تەحنيكالىق رەگلامەنتتەردى ەنگىزۋ كەرەك. ونىمدەردىڭ سەرتيفيكاتتالۋى جانە زەرتحانالىق زەرتتەۋلەردەن ءوتۋى بويىنشا اشىق قولجەتىمدىلىگى بار ۇلتتىق دەرەكتەر بازاسىن قۇرىپ، مونيتورينگ جۇرگىزۋ كەرەك. حالىق دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرگەن جاعدايلاردا اكىمشىلىك جانە قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتىپ، كلاستەرلىك شەشىمدەر ارقىلى ورگانيكالىق قوسپالار ءوندىرىسىن دامىتۋ جانە انتيبيوتيكتەر مەن گورمونداردىڭ قاۋىپتەرى تۋرالى حالىقتى اقپاراتتاندىرۋ جونىندەگى جالپىۇلتتىق ناۋقان جۇرگىزۋ كەرەك، - دەدى بيبيگۇل جەكسەنباي.