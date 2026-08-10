بەيبارىس ەرسەيىت ەكى التىن مەدال جەڭىپ الىپ، ازيا رەكوردىن جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - تاشكەنتتە (وزبەكستان) اۋىر اتلەتيكادان ازيا چەمپيوناتىنىڭ ەكىنشى جارىس كۇنى ءوتىپ جاتىر. قازاقستاندىق اۋىر اتلەت ەرسەيت بەيبارىس 65 ك گ-عا دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە ءوز ونەرىن ءساتتى اياقتادى. بۇل تۋرالى ق ر اۋىر اتلەتيكا فەدەراتسياسى حابارلادى.
سپورتشى جۇلقا كوتەرۋ جانە قوس سايىس قورىتىندىسى بويىنشا ەكى التىن مەدال جەڭىپ الىپ، جۇلقا كوتەرۋ جانە قوس سايىس قورىتىندىسى بويىنشا ەكى ازيا رەكوردىن جاڭارتتى.
ەرسەيت بەيبارىستىڭ ناتيجەسى:
جۇلقا كوتەرۋ - 129 ك گ
سەرپە كوتەرۋ - 152 ك گ
قوس سايىس قورىتىندىسى - 281 ك گ
سەنىمدى ونەر كورسەتكەن ەرسەيت بەيبارىس ازيانىڭ ەڭ مىقتى اتلەتى اتانىپ، ءوز سالماق دارەجەسىندە باسقا ەلدەردىڭ سپورتشىلارىنا مۇمكىندىك بەرمەدى جانە قۇرلىقتىڭ اۋىر اتلەتيكا تاريحىنا ءوز ەسىمىن جازدى.
وسىلايشا ەرسەيىت بەيبارىس جارقىن ونەر كورسەتىپ، ەكى التىن مەدال جەڭىپ الدى جانە تاريحي ناتيجە كورسەتتى.