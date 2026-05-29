    بۇگىن دوللاردى قانشا تەڭگەدەن ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 479,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 485,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 556,03 تەڭگە، ساتۋ - 568,90 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە؛

    - يۋان 67,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,36 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 479,72 تەڭگە، ساتۋ - 483,59 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 560,27 تەڭگە، ساتۋ - 566,94 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,52 - 6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 69,02 - 71,86 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 28-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 7,54 تەڭگەگە ءوسىپ، 485,55 تەڭگە بولدى.

    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
