بۇگىن دوللاردى قانشا تەڭگەدەن ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 479,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 485,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 556,03 تەڭگە، ساتۋ - 568,90 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە؛
- يۋان 67,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,36 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 479,72 تەڭگە، ساتۋ - 483,59 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 560,27 تەڭگە، ساتۋ - 566,94 تەڭگە؛
- رۋبل 6,52 - 6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 69,02 - 71,86 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 28-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 7,54 تەڭگەگە ءوسىپ، 485,55 تەڭگە بولدى.