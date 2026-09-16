KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىن دوللار مەن ەۋرونى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتىداعى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىنداعى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى بەلگىلى بولدى.

    Қозоғистоннинг халқаро захиралари август ойида 9,4 миллиард долларга ошди
    Коллаж: Kazinform \ СИ

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار 446 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 453 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 514 تەڭگە، ساتۋ - 524 تەڭگە؛

    رۋبل: ساتىپ الۋ - 5 تەڭگە، ساتۋ - 5,2 تەڭگە؛

    يۋان 68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار: ساتىپ الۋ - 445,5 تەڭگە، ساتۋ - 450,8 تەڭگە؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 513 تەڭگە، ساتۋ - 521 تەڭگە؛

    رۋبل 5,07 - 5,2 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    يۋان 65 - 71 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 15-قىركۇيەكتە قور نارىعىندا دوللار باعامى وزگەرىسسىز قالعان ەدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور