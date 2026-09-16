بۇگىن دوللار مەن ەۋرونى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتىداعى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىنداعى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى بەلگىلى بولدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار 446 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 453 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 514 تەڭگە، ساتۋ - 524 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 5 تەڭگە، ساتۋ - 5,2 تەڭگە؛
يۋان 68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار: ساتىپ الۋ - 445,5 تەڭگە، ساتۋ - 450,8 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 513 تەڭگە، ساتۋ - 521 تەڭگە؛
رۋبل 5,07 - 5,2 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
يۋان 65 - 71 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 15-قىركۇيەكتە قور نارىعىندا دوللار باعامى وزگەرىسسىز قالعان ەدى.