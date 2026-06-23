KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىن دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋاندى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Доллар укрепился к тенге на торгах
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 484,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 556,01 تەڭگە، ساتۋ - 566,01 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە؛

    - يۋان 69,21 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,17 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 486,28 تەڭگە، ساتۋ - 488,37 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 556,91 تەڭگە، ساتۋ - 565,50 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,33 - 6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,60 - 74,06 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 22-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,17 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,01 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور