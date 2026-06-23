بۇگىن دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋاندى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 484,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 556,01 تەڭگە، ساتۋ - 566,01 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە؛
- يۋان 69,21 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,17 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 486,28 تەڭگە، ساتۋ - 488,37 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 556,91 تەڭگە، ساتۋ - 565,50 تەڭگە؛
- رۋبل 6,33 - 6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,60 - 74,06 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 22-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,17 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,01 تەڭگە بولدى.