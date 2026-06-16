بۇگىن دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋاننىڭ باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 487,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 564,09 تەڭگە، ساتۋ - 574,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
- يۋان 68,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 483,81 تەڭگە، ساتۋ - 491,51 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 568,65 تەڭگە، ساتۋ - 573,73 تەڭگە؛
- رۋبل 6,50 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,61 - 72,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 15-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,04 تەڭگەگە ءوسىپ، 491,37 تەڭگە بولدى.