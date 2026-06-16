KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىن دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋاننىڭ باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Тенге укрепляется по отношению к доллару
    فوتو: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 487,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 564,09 تەڭگە، ساتۋ - 574,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛

    - يۋان 68,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 483,81 تەڭگە، ساتۋ - 491,51 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 568,65 تەڭگە، ساتۋ - 573,73 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,50 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 70,61 - 72,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 15-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,04 تەڭگەگە ءوسىپ، 491,37 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور