بۇگىن دوللار قىمباتتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەل ۆاليۋتالارى نارىعىنداعى ساۋدا-ساتتىق اياقتالدى.
15-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا اقش دوللارىنىڭ ورتاشا باعامى 469,71 تەڭگە بولىپ، 0,77 تەڭگە تومەندەدى. قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 15-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامى 468,88 تەڭگە دەڭگەيىندە.
Kurs.kz مالىمەتىنە قاراعاندا، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار 467,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 474,94 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرونىڭ ساتىپ الۋ باعامى - 533,69 تەڭگە، ساتۋ باعامى - 543,71 تەڭگە، رۋبل 5,65-5,95 تەڭگە ارالىعىندا.
الماتىدا دوللار ورتا ەسەپپەن 470,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 472,95 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرو باعامى 536,21-542,03 تەڭگە، ال رۋبل 5,72 - 5,87 تەڭگە ارالىعىندا.
شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار 471,17 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 473,35 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرونى 535,19-540,88 تەڭگە ارالىعىندا ساتىپ الۋعا نەمەسە ساتۋعا بولادى. رۋبل باعامى 5,74-5,81 تەڭگە شاماسىندا.
ايتا كەتەلىك ۇلتتىق بانكتىڭ 15-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامىنا سايكەس، 1 ا ق ش دوللارى - 468,88 تەڭگە، 1 ەۋرو - 534,10 تەڭگە، 1 رەسەي رۋبلى - 6,04 تەڭگە بولعان ەدى.