بۇگىن دوللار باعامى قالاي وزگەردى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەل ۆاليۋتاسىمەن ساۋدا اياقتالدى.
كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا ولشەنگەن ايىرباس باعامى - 447,88 تەڭگە. ۇلتتىق بانكتىڭ 15-قىركۇيەكتەگى رەسمي ايىرباس باعامى 447,80 تەڭگە بولىپ بەلگىلەندى.
Kurs.kz سايتىنىڭ حابارلاۋىنشا، استانا تۇرعىندارى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللاردى ورتا ەسەپپەن 446,00 تەڭگەدەن ساتىپ، 453,00 تەڭگەدەن ساتىپ الا الادى. ەۋرونى 514,05 تەڭگەدەن ساتىپ، 524,05 تەڭگەدەن ساتىپ الۋعا بولادى. رۋبل 5,00 تەڭگەدەن قابىلدانىپ، 5,20 تەڭگەدەن ساتىلدى.
الماتىدا دوللار ورتا ەسەپپەن 447,64 تەڭگەدەن ساتىلىپ، 449,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى. تۇرعىندار ەۋرونى 515,23 تەڭگەدەن ساتىپ، 520,34 تەڭگەدەن ساتىپ الا الادى. رۋبلدى ساتۋ - 5,08 تەڭگە، ال ساتىپ الۋ - 5,19 تەڭگە.
شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار 447,56 تەڭگەدەن ساتىلىپ، 449,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىندى. ەۋرو 516,44 تەڭگەدەن ساتىلىپ، 521,62 تەڭگەدەن الادى. رۋبلدى ساتۋ 5,09 تەڭگە، ال 5,17 تەڭگەدەن ساتىپ الۋعا بولادى.
ەسكە سالساق، دوللار 447 تەڭگەگە دەيىن تومەندەگەنى حابارلاندى.