بۇگىن تۇندە استانادا 1°C دەيىن ۇسىك كۇتىلەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءبىرقاتار وڭىرلەردە - جاڭبىر، نايزاعاي، ەكپىندى جەل، تۇمان، بۇرشاق، كەي جەرلەردە قار كۇتىلەدى. بۇل تۋرالى ت ج م ءمالىم ەتتى.
ەلدىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە - جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جەكەلەگەن وڭىرلەردە - -1…-4°C دەيىن ۇسىك، شاڭدى داۋىل جانە 23- 28 م/س دەيىنگى قاتتى جەل كۇتىلەدى.
استانا - تۇندە 1°C دەيىن ۇسىك كۇتىلەدى.
الماتى - تۇندە جاڭبىر، نايزاعاي، كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر.
شىمكەنت - تۇندە جاڭبىر، نايزاعاي، داۋىل، جەل ەكپىنى 15- 20 م/س.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-باتىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى، جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەتىنىن جازدىق.