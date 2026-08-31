بۇگىن تۇندە «اققان جۇلدىزداردىڭ» سانى شارىقتاۋ شەگىنە جەتەدى
استانا. قازاقپارات – 1-قىركۇيەككە قاراعان ءتۇنى شارىقتاۋ شەگىنە جەتەتىن اۋريگيدتەر مەتەور اعىنىن ايدىڭ جارىعىنا بايلانىستى باقىلاۋ قيىندايدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ماسكەۋ پلانەتاريى ادىستەمەلىك سۇيەمەلدەۋ ءبولىمىنىڭ جەتەكشىسى، استرونوم ليۋدميلا كوشماننىڭ ايتۋىنشا، اۋريگيدتەر نەمەسە الفا-اۋريگيدتەر ورتاشا قارقىندى مەتەور اعىندارىنىڭ قاتارىنا جاتادى.
ولاردىڭ راديانتى، ياعني مەتەورلار ۇشىپ شىعاتىنداي بولىپ كورىنەتىن اسپان ايماعى ارباكەش شوقجۇلدىزىندا، كاپەللا جۇلدىزىنا جاقىن ورنالاسقان. بۇل مەتەور اعىنىنىڭ پايدا بولۋىنا C/1911 N1 Kiess كومەتاسى سەبەپ بولعان.
- 2026 -جىلى اۋريگيدتەر 28-تامىز بەن 5-قىركۇيەك ارالىعىندا بەلسەندى بولادى جانە 31-تامىزدان 1-قىركۇيەككە قاراعان ءتۇنى شارىقتاۋ شەگىنە جەتەدى. بولجام بويىنشا، اسپان ءمىنسىز قاراڭعى بولعان جاعدايدا ساعاتىنا التى مەتەورعا دەيىن كورۋگە بولار ەدى. الايدا مەتەور اعىنىنىڭ شارىقتاۋ كەزەڭىندەگى جارىق اي كوزگە كورىنەتىن «اققان جۇلدىزداردىڭ» سانىن ايتارلىقتاي ازايتادى،-دەدى ليۋدميلا كوشمان.
كۇزدىڭ العاشقى مەتەور اعىنى مەتەورلار سانىنىڭ ازدىعىمەن ەرەكشەلەنەدى. دەگەنمەن كەي جىلدارى ونىڭ بەلسەندىلىگى كەنەتتەن كۇشەيگەن.
1935-جىلى وسىنداي كۇتپەگەن بەلسەندىلىكتىڭ ارقاسىندا عالىمدار بۇل مەتەور اعىنىن انىقتاعان. قىسقا مەرزىمدى بەلسەندىلىك 1986، 1994-جانە 2019 -جىلدارى دا بايقالىپ، كەي كەزدەرى ساعاتىنا 30-50 مەتەورعا دەيىن جەتكەن.
مامانداردىڭ بولجامىنشا، الداعى 70 جىلدا قىركۇيەكتىڭ باسىندا اۋريگيدتەردىڭ اسا قارقىندى «جۇلدىز جاۋىنى» كۇتىلمەيدى. ويتكەنى جەر وربيتاسى Kiess كومەتاسى قالدىرعان شاڭدى ىزبەن جاقىن ارادا قيىلىسپايدى. كومەتانىڭ ۇساق بولشەكتەرى جەر اتموسفەراسىنا ەنگەن كەزدە مەتەورلار پايدا بولادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پەرسەيدتەر مەتەور اعىنى 13-تامىزعا قاراعان ءتۇنى شارىقتاۋ شەگىنە جەتەتىنى ءمالىم بولدى.