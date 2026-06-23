KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىن رونالدۋ باستاعان پورتۋگاليا قۇراماسى وزبەكستانعا قارسى وينايدى

    استانا. قازاقپارات – 23-ماۋسىمدا پورتۋگاليا قۇراماسى الەم چەمپيوناتىنداعى ەكىنشى ماتچىن وتكىزەدى. كريشتيانۋ رونالدۋ باستاعان كوماندا وزبەكستان قۇراماسىنا قارسى وينايدى.

    а
    Фото: depositphotos.com

    العاشقى ماتچتا پورتۋگاليالىق فۋتبولشىلار كونگو در كومانداسىن جەڭە المادى (1:1)، ال كريشتيانۋ رونالدۋ سىنعا ۇشىرادى.

    وزبەكستان قۇراماسى ءبىرىنشى تۋردا كولۋمبيادان ۇتىلعانىمەن، ءوز تاريحىندا الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى گولىن سوقتى (1:3).

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پورتۋگاليا مەن وزبەكستان كوماندالارى ەشقاشان كەزدەسپەگەن.

    ءا چ-2026 نىڭ العاشقى ماتچىندا وزبەكستان قۇراماسى قاقپاسىن قازاقستاننىڭ تۇركىستان وبلىسى سايرام اۋدانى سايرام اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن وتكىر يۋسۋپوۆ قورعادى. پورتۋگالياعا قارسى كەزدەسۋدە دە ونىڭ نەگىزگى قۇرامدا شىعۋ ىقتيمالدىعى جوعارى.

    وزبەكستان - پورتۋگاليا ماتچى قازاقستان ۋاقىتىمەن 22:00 دە باستالادى. ويىندى Qazsport ارناسى، سونداي-اق، تەلەارنا سايتى تىكەلەي ەفيردەن كورسەتەدى.

    سپورت FIFA 2026
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور