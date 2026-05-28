بۇگىن قازاقستاننىڭ 16 وبلىسىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - «قازگيدرومەت» ر م ق 28-مامىر كۇنى قازاقستاننىڭ 16 وڭىرىندە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
استانا قالاسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.
الماتى قالاسىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىس جەلى كەي ۋاقىتتا 15 م/س دەيىن كۇشەيەدى.
شىمكەنت قالاسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ جاڭبىر، نايزاعاي، داۋىلدى جەل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س.
اباي وبلىسىنىڭ شىعىسى مەن ورتالىعىندا تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق، داۋىلدى جەل كۇتىلەدى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە قاتتى جاڭبىر جاۋادى. جەل ەكپىنى كەي جەرلەردە 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. وڭىردە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
اقمولا وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 23-28 م/س دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى، وڭتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقتوبە وبلىسىندا تۇندە كەي جەرلەردە ازداعان جاڭبىر مەن نايزاعاي، كۇندىز جاڭبىر جانە نايزاعاي كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-23 م/س. وڭىردە جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن تاۋلى ايماقتارىندا جاڭبىر، كەي ۋاقىتتا قاتتى جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل بولادى. جەل ەكپىنى 25 م/س دەيىن جەتەدى. سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اتىراۋ وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 23-28 م/س دەيىن كۇشەيەدى. كەي اۋدانداردا جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 23-28 م/س. وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جامبىل وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، تاۋلى وڭىرلەردە قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل بولادى. جەل ەكپىنى 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جەتىسۋ وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر مەن بۇرشاق كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 23-28 م/س. وبلىستا جوعارى، ال شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كەي جەرلەردە بۇرشاق پەن داۋىلدى جەل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ ءبىرقاتار بولىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسىندا كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، داۋىلدى جەل، كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر مەن بۇرشاق كۇتىلەدى. جەل ەكپىنى 23-28 م/س دەيىن كۇشەيەدى. وڭىردە جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كەي وڭىرلەردە قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. ءبىرقاتار اۋداندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قىزىلوردا وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، داۋىلدى جەل، كەي جەرلەردە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. وڭىردە جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، تۇمان جانە شاڭدى داۋىل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. كەي اۋدانداردا جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
پاۆلودار وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل كۇتىلەدى. جەل ەكپىنى 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. سولتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 23-28 م/س. كەي جەرلەردە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇركىستان وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، داۋىلدى جەل، كەي اۋدانداردا قاتتى جاڭبىر مەن بۇرشاق كۇتىلەدى. جەل ەكپىنى 23-28 م/س دەيىن كۇشەيەدى. سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 23 م/س دەيىن جەتەدى. وڭىردە جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.