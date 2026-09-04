بۇگىن ەلىمىزدىڭ شىعىسىندا تۇندە 3 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك جۇرەدى
استانا. قازاقپارات – 4-قىركۇيەكتە قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن- شاشىنسىز اۋا رايى كۇتىلەدى، ال شىعىس وڭىرلەردە تۇندە 2-3 گرادۋس ۇسىك جۇرەدى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك.
سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، كەڭ اۋقىمدى انتيتسيكلوننىڭ اسەرىنەن ەل اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن بولمايدى. تەك رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيەدى. ەلدىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىك- باتىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. سولتۇستىك، شىعىس جانە وڭتۇستىك- شىعىس وڭىرلەردە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
- شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جانە اباي وبلىسىنىڭ شىعىسىندا تۇندە 2-3 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى، - دەلىنگەن «قازگيدرومەت» بولجامىندا.
سونىمەن قاتار ءبىرقاتار وڭىردە ءورت قاۋپى جوعارى بولادى. باتىس قازاقستان جانە قوستاناي وبلىستارىنىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا، ماڭعىستاۋ جانە قاراعاندى وبلىستارىنىڭ ورتالىعىندا، جەتىسۋ، الماتى جانە اقمولا وبلىستارىنىڭ سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى بولجانادى.
قىزىلوردا، تۇركىستان، جامبىل، اتىراۋ، باتىس قازاقستان، اقتوبە جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا توتەنشە ءورت ءقاۋپى ساقتالادى.
سونداي-اق ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە، قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى، وڭتۇستىك-شىعىسى مەن ورتالىعىندا، الماتى وبلىسىنىڭ باتىسى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلدە اۋا تەمپەراتۋراسى 33 گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايتىنى ءمالىم بولعان.