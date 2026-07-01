بۇگىن ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن بولادى
استانا. قازاقپارات – 1-شىلدە كۇنى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر جاۋادى. اسىرەسە اقتوبە، قوستاناي، سولتۇستىك قازاقستان، ماڭعىستاۋ، اباي، اقمولا، پاۆلودار وبلىستارىندا، سونداي-اق جەتىسۋ، الماتى جانە جامبىل وبلىستارىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا جاۋىن-شاشىن مول بولادى. بۇل تۋرالى ت ج م ءمالىم ەتتى.
- جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. مۇنداي اۋا رايى ماڭعىستاۋ، اتىراۋ، اقتوبە، باتىس قازاقستان، قىزىلوردا، تۇركىستان، قوستاناي، اقمولا، سولتۇستىك قازاقستان، پاۆلودار، قاراعاندى، اباي جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە كۇتىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
تۇمان كۇتىلەدى. تاڭەرتەڭ اقتوبە، قوستاناي، سولتۇستىك قازاقستان، اباي، شىعىس قازاقستان، الماتى جانە جامبىل وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە تۇمان كۇتىلەدى.