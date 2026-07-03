بۇگىن ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي جانە بۇرشاق كۇتىلەدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى جانە بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن. كەي وڭىرلەردە قاتتى جەل سوعىپ، شاڭدى داۋىل كوتەرىلەدى. اپتاپ ىستىق ءبىراز وبلىستاردا ساقتالادى. قازاقستاننىڭ بارلىق اۋماعىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى. بۇل تۋرالى ت ج م ءمالىم ەتتى.
استانادا كۇن بۇلتتى، جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 9-14 م/س، ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن جەتەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 13+...15+ گرادۋس، كۇندىز 24+...26+ گرادۋس.
الماتىدا كۇن بۇلتتى، جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەل 3-8 م/س، ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 17+...19+ گرادۋس، كۇندىز 23+...25+ گرادۋس.
شىمكەنتتە قۇبىلمالى بۇلتتى، جاۋىن-شاشىنسىز. جەل 8-13 م/س، ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن جەتەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 15+...17+ گرادۋس، كۇندىز 30+...32+ گرادۋس.
ەسكە سالا كەتەيىك، 3-شىلدەدە قازاقستاننىڭ بىرنەشە وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.