بۇگىن ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىندە الداعى كۇندەرى اپتاپ ىستىق ساقتالىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى +40°C قا دەيىن كوتەرىلەدى.
سونىمەن قاتار ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، جەلدىڭ كۇشەيۋى كۇتىلەدى. استانا مەن الماتىدا دا جاۋىن-شاشىندى، قۇبىلمالى اۋا رايى بولجانىپ وتىر. بۇل تۋرالى ت ج م ءمالىم ەتتى.
قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە اپتاپ ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى +40°C دەيىن كوتەرىلەدى. ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى جانە جەل كۇشەيەدى.
استانادا اۋا رايى قۇبىلمالى، جاڭبىر كۇتىلەدى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 9-14 م/س، ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە +14.. .+16°C، كۇندىز +25.. .+27°C.
الماتىدا كۇن بۇلتتى، جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەل 3-8 م/س، ەكپىنى 13 م/س دەيىن. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە +17.. .+19°C، كۇندىز +28.. .+30°C.