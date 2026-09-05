بۇگىن - ۇلت ۇستازى احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ تۋعان كۇنى
استانا.قازاقپارات - بۇگىن - الاش قوزعالىسىنىڭ قايراتكەرى احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ تۋعان كۇنى.
الماتىدا زيالى قاۋىم وكىلدەرى، عالىمدار مەن جاستار ۇلت ۇستازىنىڭ ەسكەرتكىشىنە گۇل شوقتارىن قويىپ، رۋحىنا تاعزىم ەتتى. بيىل عالىمنىڭ تۋعانىنا 154 جىل تولدى. سونىمەن قاتار مۇراجاي- ۇيىندە «ۇلت ۇستازىن ۇلىقتاۋعا» ارنالعان دوڭگەلەك ۇستەل ءوتتى.
احمەت بايتۇرسىن ۇلى كەيىنگى ۇرپاققا ولشەۋسىز مۇرا قالدىردى. ول قازاق ءتىل ءبىلىمىنىڭ تۇڭعىش ءالىپبيى مەن گرامماتيكالىق جۇيەسىن جاسادى. ادەبيەت تانۋدىڭ تۇڭعىش تەوريالىق كىتابىن جازدى. اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ شىعارماشىلىعىن تۇڭعىش رەت عىلىمي تۇرعىدان زەردەلەپ، اقىننىڭ ولەڭدەرى مەن دۇنيەتانىمىنا تەرەڭ باعا بەردى. ۇلت ۇستازىنىڭ جيىرماعا جۋىق كىتابى جارىق كوردى. ونىڭ « ءتىل- قۇرال»، «وقۋ قۇرالى» سەكىلدى ەڭبەكتەرى تالاي بۋىننىڭ ساۋاتىن اشىپ، ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ قالىپتاسۋىنا جول سالدى.
رايحان يماحانبەت، احمەت بايتۇرسىن ۇلى مۋزەي- ءۇيىنىڭ جەتەكشىسى:
- احمەت بايتۇرسىن ۇلىن جىل بويى، كۇن سايىن ايتساق تا، ناسيحاتتاساق تا ازدىق ەتەدى. ويتكەنى الاش مۇراسىنىڭ مۇراتى - ۇلتقا وركەنيەتكە جەتۋگە قىزمەت ەتۋ بولعان. ەندەشە، وسى قىزمەتتى بۇگىنگى ۇرپاعى جالعاستىرىپ، ودان كەلەر ۇرپاققا جەتكىزۋگە مۇددەلىمىز. شىن مانىندە، احمەت بايتۇرسىن ۇلى ءوزى جاساعان ەڭبەكتىڭ ءدال وسىلاي تاريحي ەسكەرتكىشكە اينالارىن بىلگەن جوق.