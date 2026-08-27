بۇگىن كەي وڭىرلەردە بۇرشاق جاۋىپ، شاڭدى داۋىل تۇرىپ، جاڭبىر جاۋادى - قازگيدرومەت
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» 27-تامىزعا قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى. كەي وبلىستاردا قاتتى جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق، كۇشتى جەل، شاڭدى داۋىل مەن تۇمان كۇتىلەدى.
جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 25 مەترگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن. شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر مەن قار جاۋادى، دەپ حابارلايدى قازگيدرومەت.
قوستاناي وبلىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن باتىسىندا كەي ۋاقىتتا قاتتى جاڭبىر جاۋادى. كۇندىز باتىسى مەن شىعىسىندا بۇرشاق جاۋىپ، شكۆال بولۋى مۇمكىن. وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا سولتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا تۇندە باتىسى، سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز باتىسى مەن سولتۇستىگىندە قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق، شكۆال جانە شاڭدى داۋىل بولۋى ىقتيمال. جەلدىڭ ەكپىنى كەي جەرلەردە 25 م/س-قا دەيىن جەتەدى. وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. پەتروپاۆلدا كۇندىز بۇرشاق جاۋىپ، شكۆال بولۋى مۇمكىن.
اقمولا وبلىسىندا كۇندىز باتىسى، سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق، شكۆال جانە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- باتىس جەلىنىڭ ەكپىنى كەي جەرلەردە 25 م/س-قا دەيىن جەتەدى. كوكشەتاۋدا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-18 م/س بولادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تۇندە سولتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. شىعىسى مەن تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر مەن قار جاۋادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. جەل 15-18 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا باتىسى، سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن جەتەدى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز سول اۋماقتا شاڭدى داۋىل سوعىپ، جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇندە، ال سولتۇستىك- شىعىسىندا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. وبلىس ورتالىعىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان ءتۇسۋى مۇمكىن.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. كۇندىز سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جەل 15-20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك- باتىسى، سولتۇستىك- شىعىسى مەن تاۋلى اۋداندارىندا سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن جەتەدى.
الماتى وبلىسىنىڭ شىعىسىندا كۇندىز جەلدىڭ ەكپىنى 18 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. شىعىسىندا جەل 15-20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
سونىمەن قاتار جامبىل، اتىراۋ، قىزىلوردا وبلىستارى مەن ۇلىتاۋ وبلىسىندا، سونداي-اق قوستاناي، اقتوبە، قاراعاندى، الماتى، جەتىسۋ، اباي جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ جەكەلەگەن اۋداندارىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە 27-29-تامىز ارالىعىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە شكۆال كۇتىلەتىنى حابارلانعان بولاتىن. ءبىرقاتار وڭىردە اۋا تەمپەراتۋراسى ايتارلىقتاي تومەندەيدى. ال وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- شىعىس وڭىرلەردە اپتاپ ىستىق ساقتالىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى +37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.