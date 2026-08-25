بۇگىن شەتەلدىك ۆاليۋتالار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 454,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 461,71 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 528,71 تەڭگە، ساتۋ - 538,71 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,19 تەڭگە، ساتۋ - 5,50 تەڭگە؛
- يۋان 68,37 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,47 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 457,28 تەڭگە، ساتۋ - 459,48 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 529,80 تەڭگە، ساتۋ - 535,17 تەڭگە؛
- رۋبل 5,30 - 5,44 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,44 - 70,81 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 24-تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,37 تەڭگەگە ءوسىپ، 457,99 تەڭگە بولدى.