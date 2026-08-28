KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىن شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار 459,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 466,16 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 531,44 تەڭگە، ساتۋ - 541,44 تەڭگە؛

    رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,14 تەڭگە، ساتۋ - 5,35 تەڭگە؛

    يۋان 68,32 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,36 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار: ساتىپ الۋ - 462,89 تەڭگە، ساتۋ - 465,46 تەڭگە؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 535,71 تەڭگە، ساتۋ - 541,01 تەڭگە؛

    رۋبل 5,18 - 5,32 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    يۋان 68,47 - 70,81 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 27-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,28 تەڭگە ءوسىپ، 462,30 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور