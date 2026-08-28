بۇگىن شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار 459,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 466,16 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 531,44 تەڭگە، ساتۋ - 541,44 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,14 تەڭگە، ساتۋ - 5,35 تەڭگە؛
يۋان 68,32 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,36 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار: ساتىپ الۋ - 462,89 تەڭگە، ساتۋ - 465,46 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 535,71 تەڭگە، ساتۋ - 541,01 تەڭگە؛
رۋبل 5,18 - 5,32 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
يۋان 68,47 - 70,81 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 27-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,28 تەڭگە ءوسىپ، 462,30 تەڭگە بولدى.