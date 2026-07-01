بۇگىننەن باستاپ جالعا بەرىلەتىن ەلەكترساموكاتتاردى پايدالانۋ ەرەجەلەرى وزگەردى
الماتى. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگىندە جالعا بەرىلەتىن ەلەكترساموكاتتاردى پايدالانۋشىلارعا ارنالعان جاڭا ەرەجەلەر ءتۇسىندىرىلدى.
«قۇرمەتتى ازاماتتار! 1-شىلدەدەن باستاپ جالعا بەرىلەتىن ەلەكترساموكاتتاردى پايدالانۋعا قاتىستى جاڭا تالاپتار كۇشىنە ەنەدى.
ەندى ءاربىر جالعا بەرىلەتىن ەلەكترساموكاتقا تىركەۋ ءنومىرى بەرىلىپ، وسىلايشا زاڭ بۇزعان ەلەكترساموكاتتار كامەرالار ارقىلى انىقتالاتىن بولادى. سونىمەن قاتار ءاربىر ساموكات قولداناتىن ازاماتقا ساقتاندىرۋ پوليسى مىندەتتەلەدى.
ال كيكشەرينگ كومپانيالار ەلەكترساموكاتتاردىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن قامتاماسىز ەتۋگە، ولاردىڭ جىلدامدىعى مەن ورنالاسقان جەرىن باقىلاۋعا، بەلگىلەنگەن جەردە جىلدامدىقتى اۆتوماتتى تۇردە شەكتەۋگە، ولاردى رەتسىز قالدىرۋدى بولدىرماۋعا، ساموكاتتاردىڭ ەسەبىن جۇرگىزۋگە، قاجەتتى مالىمەتتەردى ىشكى ىستەر ورگاندارىنا جولداۋعا مىندەتتى.
ەگەر ساموكاتتى پايدالانۋشىنىڭ جۇرگىزۋشى كۋالىگى بولماسا، ول ءجۇرىس جولىمەن جۇرمەۋى ءتيىس. مۇنى سەرۆيس قاتاڭ باقىلاۋى قاجەت.
ەسكە سالامىز، ەلەكترساموكاتتار ۆەلوسيپەد جولىمەن نەمەسە ۆەلوسيپەد جولاعىمەن ءجۇرۋى كەرەك. ولار بولماعان جاعدايدا جولدىڭ وڭ جاق شەتىمەن، جول جيەگىمەن، تروتۋارمەن نەمەسە جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولىمەن قوزعالۋعا بولادى. تروتۋاردا جۇرگەن كەزدە جىلدامدىق ساعاتىنا 6 شاقىرىمنان اسپاۋى ءتيىس.
الايدا 25-تامىزدان باستاپ ەلەكترساموكاتتاردىڭ تروتۋارلار مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارىمەن جۇرۋىنە تىيىم سالىنادى. جولدىڭ جيەگىمەن جۇرۋگە تەك 18 جاسقا تولعان، جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ كەز كەلگەن ساناتى جانە ارنايى شلەمى بار ادامدارعا عانا رۇقسات ەتىلەدى.
ەلەكترساموكاتپەن جولاۋشىلاردى، جۇكتەردى تاسىمالداۋعا جانە جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلى ارقىلى ساموكاتتان تۇسپەي جولدى كەسىپ وتۋگە، سونداي-اق قاراڭعى ۋاقىتتا جارىق قايتاراتىن ەلەمەنتتەرسىز اۆتوكولىك جولىمەن جۇرۋگە تىيىم سالىنادى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ازاماتتاردى زاڭناما تالاپتارىن ساقتاۋعا شاقىرادى. جولداعى قاۋىپسىزدىك وزىمىزدەن باستالادى»، - دەدى ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى مۇرات قابدەنوۆ.