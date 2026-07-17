بۇگىننەن باستاپ بانكتەردىڭ باسىم بولىگى ءبىرىڭعاي QR جۇيەسىن ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانا ۇلتتىق بانكتە بانكارالىق ءبىرىڭعاي QR جۇيەسىنىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى.
17-شىلدەدەن باستاپ جاڭا سەرۆيس ءىرى قازاقستاندىق بانكتەردىڭ كليەنتتەرىنە قولجەتىمدى بولا باستادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بينۇر جالەنوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا جۇيە ىسكە قوسىلعاننان كەيىن ءارتۇرلى بانكتەردىڭ كليەنتتەرى تەلەفون ءنومىرى ارقىلى ءبىر-بىرىنە اقشا اۋدارا الادى.
- بانكتەردىڭ باسىم بولىگى جۇيەگە قوسىلدى. بۇگىن وسى سەرۆيسكە بارلىق بانكتى قوسۋ جۇمىسى اياقتالىپ جاتىر. الداعى بىرنەشە ساعات ىشىندە قاي بانكتىڭ كليەنتى ەكەنىنە قاراماستان، بارلىق قازاقستاندىق ازامات تەلەفون ءنومىرى ارقىلى اقشا اۋدارا الادى،-دەدى ول.
سونىمەن بىرگە بانكارالىق ءبىرىڭعاي QR ارقىلى تولەم جاساۋ مۇمكىندىگى دە كەزەڭ- كەزەڭىمەن ىسكە قوسىلىپ جاتىر.
- مۇنىڭ ءبارىن جۇزەگە اسىرۋ وڭاي. بانكتىڭ ءموبيلدى قوسىمشاسىن اشىپ، QR تولەمدى تاڭدايسىز، كەيىن كەز كەلگەن تەرمينالداعى QR كودتى سكانەرلەپ، تولەم جاسايسىز. پايدالانۋشى ءۇشىن ەشتەڭە وزگەرمەيدى. ەڭ ماڭىزدىسى - كاسىپكەرلەرگە قوسىمشا تەرمينال دا، جاڭا قوسىمشا دا قاجەت ەمەس. بارلىعى قازىردىڭ وزىندە جۇمىس ىستەپ تۇرعان ينفراقۇرىلىم ارقىلى جۇزەگە اسادى،- دەدى بينۇر جالەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا قىزمەتتى پايدالانۋ ءۇشىن بانك قوسىمشاسىن جاڭارتۋ جەتكىلىكتى.
- بۇگىننەن باستاپ ءار بانك ءوز كليەنتتەرىنە نە ىستەۋ كەرەگىن حابارلايدى. مىسالى، iPhone قولدانۋشىلارى App Store ارقىلى قوسىمشانى جاڭارتۋى كەرەك. باسقا ەشتەڭە قاجەت ەمەس. وسىلايشا جاڭا سەرۆيس قولجەتىمدى بولادى. قازىردىڭ وزىندە ءىرى بانكتەردىڭ باسىم بولىگى ونى ىسكە قوستى. جاقىن ۋاقىتتا بانكتەر بۇل تۋرالى رەسمي تۇردە حابارلايدى،- دەدى ول.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندىقتار 19-شىلدەدەن باستاپ تاۋارلار مەن قىزمەتتەردىڭ اقىسىن ءبىرىڭعاي QR ارقىلى تولەي الاتىنى حابارلانعان بولاتىن. ءدال وسى كۇنى بانكتەردىڭ جۇيەگە قاتىسۋىن مىندەتتەيتىن زاڭ نورمالارى كۇشىنە ەنەدى.