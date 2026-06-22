بۇگىن الەم چەمپيوناتىندا فرانسيا مەن ارگەنتينا ەكىنشى ويىنىن وتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا 22-ماۋسىم جانە 23-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى ءتورت ويىن وتكىزىلەدى.
بۇل جولى I جانە J توبىنداعى قۇرامالار ەكىنشى تۋر ويىندارىن وتكىزەدى.
I توبىندا 23-ماۋسىمدا قازاقستان ۋاقىتىمەن 00:00 دە فرانسيا جانە يراك قۇرامالارى شەبەرلىك بايقاسسا، بۇل توپتا 19-ماۋسىمدا ساعات 0\5:00 دە نورۆەگيا مەن سەنەگال جاسىل الاڭعا شىعادى.
العاشقى تۋردا فرانتسيا سەنەگالدى 3:1، نورۆەگيا يراكتى 4:1 ەسەبىمەن تىزە بۇكتىردى.
سونداي-اق J توبىندا 22-ماۋسىمدا ساعات 22:00 دە ارگەنتينا - اۋستريا، 23-ماۋسىمدا 08:00 دە يوردانيا مەن الجير كەزدەسەدى.
ءبىرىنشى تۋردا ارگەنتينا الجيردى 3:0, اۋستريا يوردانيانى 3:1 ەسەبىمەن جەڭدى.
الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق كەزەڭى ءبىر ايدان استام ۋاقىتقا سوزىلادى. تۋرنير جەڭىمپازى 19-شىلدە كۇنى يستەر-راتەرفورد قالاسىنداعى MetLife ستاديونىندا انىقتالادى.
بيىلعى دودا بىرنەشە كورسەتكىش بويىنشا رەكورد جاڭارتپاق. ەگەر 1930-جىلى وتكەن العاشقى الەم چەمپيوناتىنا 13 قۇراما قاتىسقان بولسا، ءقازىر ولاردىڭ سانى 48 گە جەتتى.
تۋرنيردىڭ باستى جاڭالىقتارىنىڭ ءبىرى - جارىس فورماتىنىڭ وزگەرۋى. توپتىق كەزەڭدە 48 قۇراما ءتورت كوماندادان قۇرالعان 12 توپقا بولىنەدى. پلەي-وفف كەزەڭىنە ءار توپتان ءبىرىنشى جانە ەكىنشى ورىن العان كوماندالار، سونداي-اق ءۇشىنشى ورىن يەلەنگەن قۇرامالاردىڭ ىشىندەگى ۇزدىك سەگىزى جولداما الادى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن الەم چەمپيوناتىندا كابو-ۆەردە مەن ۋرۋگۆاي تەڭ وينادى.