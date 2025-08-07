بوزىمبايەۆ اقتاۋ ماڭىنداعى ۇشاق اپاتىنا قاتىستى شىندىق قاشان بەلگىلى بولاتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - اقتاۋ ماڭىنداعى ۇشاق اپاتىنا قاتىستى قورىتىندى بىرنەشە اي كولەمىندە دايىن بولادى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- كولىك مينيسترلىگى قارقىندى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر، حالىقارالىق ساراپشىلارمەن بىرلەسكەن جۇمىس اياسىندا ءبىزدىڭ ماماندار جاڭا داعدىنى مەڭگەردى. ءتۇرلى ەلدەن كەلگەن حالىقارالىق ساراپشىلار دا جۇمىسقا قاتىسىپ جاتىر. ۇشاق قالدىعىنىڭ ءبىر بولىگى ءالى دە شەتەلدە ساراپتامادان ءوتىپ جاتىر، جاقىندا ەلگە قايتارىلادى. قازىر تالداۋ كەزەڭى اياقتالىپ قالدى، قازىر قورىتىندى ەسەپ دايىنداۋ ساتىسىندا، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ۇكىمەت باسشىسى ورىنباسارىنىڭ مالىمدەۋىنشە، قورىتىندى ەسەپ بىرنەشە ايدا دايىن بولادى.
- قازىرگى جالعىز ماسەلە، ۇشاقتىڭ قالاي زاقىمدانعانى. بۇل ماسەلەنى ساياسيلاندىرعىم كەلمەيدى، سۇراققا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جۇرگىزىپ جاتقان ساراپتاما قورىتىندىسى جاۋاپ بەرۋى ءتيىس. مەنىڭ بىلۋىمشە، ولار وزگە ەلدەرگە سۇراۋ جولداعان، ول ەلدەردە فيۋزەلياجدان تابىلعان زاقىمداۋشى ەلەمەنتتەرى بار. سوندىقتان، شىندىق جىل سوڭىنا دەيىن بەلگىلى بولادى دەپ ويلايمىز. بارلىق تالاپ ءۇتىر- نۇكتەسىنە دەيىن تولىق ورىندالادى، - دەپ تولىقتىردى ق. بوزىمبايەۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىلتىر 25-جەلتوقساندا اقتاۋ ماڭىندا Azerbaijan Airlines ۇشاعى اپاتقا ۇشىرادى. بورتتا 67 ادام، ونىڭ ىشىندە بەس ەكيپاج مۇشەسى بولعان. اپات سالدارىنان 38 جولاۋشى قازا تاۋىپ، 29 ادام امان قالدى.
كەيىن برازيليا اسكەري-اۋە كۇشتەرىنىڭ اۋە اپاتتارىن زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ (Cenipa) ماماندارى AZAL اۋە كومپانياسىنىڭ اپاتقا ۇشىراعان Embraer 190 ۇشاعىنىڭ قارا جاشىگىن تالداۋعا كىرىسكەنىن حابارلاعان بولاتىن.