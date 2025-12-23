بوزجىرادا العاشقى قوناق ءۇي قۇرىلىسى باستالدى - اكىم ماڭعىستاۋ تۋريزمى تۋرالى
استانا. KAZINFORM - ماڭعىستاۋ وڭىرىنە كەلەتىن تۋريستەردىڭ سانى ارتىپ كەلەدى. 2025-جىلدىڭ 9 ايىندا 350 مىڭنان استام تۋريست كەلىپ، 17,2 ميلليارد تەڭگەگە قىزمەت كورسەتىلگەن. بۇل تۋرالى وبلىس اكىمى نۇرداۋلەت قيلىباي ەسەپتىك كەزدەسۋدە ايتتى.
اكىمنىڭ ايتۋىنشا، شەتەلدىك تۋريستەردى قابىلداۋ بويىنشا ماڭعىستاۋ وبلىسى 3-ورىندا تۇر. ال اقتاۋ اۋەجايى جولاۋشىلار اعىنى بويىنشا 4-ورىندا تۇر. سوڭعى بەس جىلدا اۋەجايداعى جولاۋشىلار اعىنى %70 عا ارتىپ، 996 مىڭنان 1,7 ميلليون ادامعا ءوستى.
- وسى جىلى دۋباي، نۇكىس باعىتتارى جاڭادان اشىلىپ، 2026-جىلدان باستاپ قىتايعا (ءۇرىمجى) تىكەلەي رەيستەر اشىلادى. 2026-جىلدىڭ ەكىنشى جارتىجىلدىعىندا 1,3 ميلليون جولاۋشى قابىلدايتىن مۇمكىندىگى بار كەندىرلى اۋەجايىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالادى، - دەدى ن. قيلىباي ەلوردادا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە.
سونىمەن بىرگە، 3 تەمىرجول ۆوكزالىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارى اياقتالۋدا، تولىقتاي 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا قولدانىسقا بەرىلەدى.
ال 2025-2029-جىلدارى قۇنى 198 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن 17 تۋريستىك ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانۋدا. بيىل قۇنى 4,6 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن 4 جوبا ىسكە قوسىلدى.
- تۋريزم ينفراقۇرىلىمىن كەزەڭ- كەزەڭمەن ىسكە اسىرۋ بويىنشا ناقتى جوسپار بار. بىرىنشىدەن، بوزجىرا باعىتىن دامىتۋ، وسى ورايدا بيىل 13,2 شاقىرىمدى قۇرايتىن جول قۇرىلىسى باستالدى، 2026-جىلى ەلەكتر جۇيەسىن تارتامىز. بوزجىرا شاتقالىندا ساپار ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالىپ، الداعى تۋريستتىك ماۋسىمدا ىسكە قوسىلادى. 2026-2029-جىلدارى 17,5 ميلليارد تەنگە بولاتىن 3 جوبا ىسكە اسىرىلادى. قازىر ءبىرىنشى قوناق ءۇيدىڭ قۇرىلىسى باستالدى، - دەدى وبلىس اكىمى.
ءوڭىر اكىمى ماڭعىستاۋدا بىرنەشە تەرمالدى كوزدەر ورنالاسقانىن، سۋدىڭ قۇرامى كارلوۆى ۆارى، ەسەنتۋكي سياقتى ايگىلى كۋرورتتارعا تەڭ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. وسى ورايدا، تەرمالدى باسسەيندەرى بار 150 ورىنعا ارنالعان ساناتوري-كۋرورتتىق كەشەنى سالىنىپ جاتىر. جوبانىڭ جەر تەلىمى انىقتالىپ، جوبالاۋ جۇمىستارى مەن قارجىلاندىرۋ باستالدى. قۇرىلىس 2026-جىلى باستالىپ، 2027-جىلدىڭ 2-توقسانىندا اياقتالادى.
سونىمەن بىرگە، قۇرىلىسى توقتاپ تۇرعان عيماراتتاردى جاڭعىرتۋ جانە ولاردى ءتيىمدى پايدالانۋ جۇمىستارى باستى نازاردا. اقتاۋ قالاسىندا 3 جىلدان بەرى توقتاپ تۇرعان ساناتوري-كۋرورتتىق كەشەن جوباسىن قارجىلاندىرۋ جۇمىستارى باستالۋدا. جوبانى 2026-جىلدىڭ اياعىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارعا قويىلدى.
بيىل ماڭعىستاۋ وبلىسىندا ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرى وڭ ديناميكا كورسەتكەن. ءوڭىر ەكونوميكاسىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى - وڭدەۋ ونەركاسىبى، تۋريزم، لوگيستيكا جانە بالىق شارۋاشىلىعى بولىپ وتىر.