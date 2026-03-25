بوزجىرا شاتقالىندا قانداي نىساندار بوي كوتەرەدى
استانا. KAZINFORM - ماڭعىستاۋ وبلىسى قاراقيا اۋدانىنداعى تۋريستىك ورىندا 2029 -جىلعا دەيىن ءبىرقاتار ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە اسىرىلماق. بۇل جونىندە ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا مالىمدەدى.
- بوزجىرا ساپار-ورتالىعى سالىندى. جوبا باستاماشىسى ءارى ينۆەستور - «Visit Aktau LTD» ج ش س. ول 20 ۋاقىتشا، 5 تۇراقتى جۇمىس ورنىن قامتاماسىز ەتتى. قازىرگى تاڭدا عيمارات قۇرىلىسى اياقتالىپ، كوگالداندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. نىسان بيىل ىسكە قوسىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق 2026-2027 -جىلداردا ەتنو-كوفەحانانى پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر. ال 2027-2028 -جىلداردا گلەمپينگ بازاسى دايىن بولادى. ودان بولەك، ۇلكەن قوناق ءۇي سالىنباق.
- «Bozjyra Safari Hotel» قوناق ءۇي كەشەنى بوي كوتەرەدى. جوبا باستاماشىسى - «Oasis Development» ج ش س. كومپانيا 30 تۇراقتى، 80 ۋاقىتشا جۇمىس ورنىن ۇسىنادى. قازىر جوباعا قاجەتتى جەر ۋچاسكەسى راسىمدەلىپ جاتىر. قۇرىلىس 2028 -جىلى اياقتالادى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
سونىمەن قاتار بوزجىرا شاتقالىنا اپاراتىن ارنايى جول سالىنىپ جاتىر. ۇزىندىعى - 14,9 شاقىرىم.
تۋريستىك ورنىن كورۋ الاڭىن ەلەكتر قۋاتىمەن جابدىقتاۋ بويىنشا جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاما دا ءازىر بولعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ماڭعىستاۋداعى بوزجىرا شاتقالىنا قاتىناۋ جەڭىلدەيتىنىن جازعانبىز.