بوتسۆانادا سالماعى 1305 كارات بولاتىن سيرەك الماس تابىلدى
استانا. KAZINFORM - بوتسۆانادا سالماعى 1305 كارات بولاتىن زەرگەرلىك ساپاداعى سيرەك الماس ءوندىرىلدى. بۇل-سوڭعى جىلدارداعى ەڭ ءىرى ولجالاردىڭ ءبىرى، دەپ حابارلايدى رەسەيلىك ت ا س س.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، اسىل تاس بوتسۆانانىڭ سولتۇستىك-شىعىسىنداعى كاروۆە كەنىشىنەن وندىرىلگەن. بۇل تۋرالى كانادالىق تاۋ-كەن كومپانياسىنىڭ باسشىسى ۋيليام لەمب مالىمدەدى.
- بۇل الماس كاروۆە كەنىشىنەن ءوندىرىلدى. ول وسى كەنىشتەن تابىلعان سالماعى 1 مىڭ كاراتتان اساتىن ونىنشى الماس بولدى،-دەدى ول جەرگىلىكتى SABC راديوستانتسياسىنا.
ءىرى الماس Mega Diamond Recovery رەنتگەندىك قوندىرعىسىنىڭ كومەگىمەن انىقتالعان. بۇل تەحنولوگيا كەندى ۇساقتاۋ كەزەڭىنە دەيىن تاۋ جىنىسىنىڭ ىشىندەگى ءىرى الماستاردى تابۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
كاروۆە كەنىشى تولىق وندىرىستىك قۋاتىنا 2012-جىلى شىققان. ول الەمدەگى اسا ءىرى الماستار وندىرىلەتىن ەڭ تانىمال كەن ورىندارىنىڭ ءبىرى سانالادى. مۇندا بۇعان دەيىن Lesedi La Rona (1109 كارات)، Sewelo (1758 كارات) جانە Motswedi (2488 كارات) سياقتى ايگىلى الماستار تابىلعان.
قازىرگى ۋاقىتتا اشىق ادىسپەن يگەرىلىپ جاتقان كارەردىڭ تەرەڭدىگى 324 مەترگە جەتكەن. كومپانيا 2028-جىلدىڭ باسىندا پايدالانۋعا بەرىلەتىن جەراستى كەنىشىنىڭ قۇرىلىسىن باستاپ كەتتى. ونىڭ جوبالىق تەرەڭدىگى 767 مەتردى قۇرايدى، ال كەن ءوندىرۋ جۇمىستارى 2040-جىلعا دەيىن جالعاسادى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن عالىمدار پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋدىڭ جاڭا تەحنولوگياسىن ويلاپ تاپقانى تۋرالى جازدىق.