بوتەن جەردە نەگە دۇرىس ۇيىقتاي المايمىز؟ - جاپون عالىمدارى سەبەبىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - قوناق ۇيدە نەمەسە جالعا الىنعان پاتەردە ۇيقىنىڭ قاشۋى - كوپشىلىككە تانىس قۇبىلىس. جاپونياداعى ناگويا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى بۇل جاعدايعا قانداي نەيروندار جاۋاپ بەرەتىنىن انىقتادى.
ەكسپەريمەنت بارىسىندا عالىمدار جانۋارلاردىڭ ۇيقىسىن باسقارۋعا مۇمكىندىك العان. نەيروتەنزيننىڭ ءبولىنۋى جاساندى تۇردە تەجەلگەن كەزدە، تىشقاندار از ۋاقىت بۇرىن مازاسىزدىق تۋدىرعان ورتادا دا تەز ۇيىقتاپ كەتكەن. ال IPACL CRF نەيروندارى ىنتالاندىرىلعاندا، كەمىرگىشتەر تابيعي سيركادتىق ىرعاقتارعا قاراماستان ۇزاق ۋاقىت سەرگەك كۇيدە قالعان.
بۇل ناتيجەلەر نەيروتەنزيندىك جول اعزانىڭ تولىق قاۋىپسىز ەكەنىنە «كوز جەتكىزبەيىنشە» بوساڭسۋىنا مۇمكىندىك بەرمەيتىنىن كورسەتتى. زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ءبىرى، ناگويا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمى دايسۋكە ونو مۇنداي ساقتىق مەحانيزمى ەۆوليۋتسيا بارىسىندا قالىپتاسقانىن ايتادى.
ۇيقى زەرتحانالارىندا بوتەن جەردەگى العاشقى ۇيقى ميدىڭ ءبىر جارتىشارى بەلسەندىرەك كۇيدە قالاتىنى بۇرىننان تىركەلگەن. عالىمدار ميدىڭ كەڭەيتىلگەن مينداليەۆيدتى ايماعى مەن قارا سۋبستانتسياسىنىڭ اناتومياسى سۇتقورەكتىلەردە ۇقساس بولعاندىقتان، وسىنداي نەيروندىق تىزبەك ادامدا دا جۇمىس ىستەيدى دەپ بولجايدى.
بۇل جاڭالىقتىڭ مەديتسينا ءۇشىن ماڭىزى زور. پوستتراۆماتيكالىق كۇيزەلىس، جالپىلامالى مازاسىزدىق سيندرومى بار ناۋقاستار ءوز توسەكتە دە ۇيىندە دە دۇرىس ۇيىقتاي المايتىنىن ءجيى ايتادى. ولاردىڭ ميى قاۋىپسىز ورتانى قاتە تۇردە قاۋىپتى دەپ قابىلداپ، ءدال وسى دابىل جۇيەسىن ىسكە قوسۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋشىلەر بولاشاقتا نەيروتەنزين رەتسەپتورلارىن تەجەيتىن نەمەسە IPACL CRF نەيروندارىنىڭ بەلسەندىلىگىن تومەندەتەتىن دارىلەر سەداتيۆتىك اسەرسىز-اق ساۋ ۇيقىنى قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسۋى ىقتيمال دەپ ەسەپتەيدى.