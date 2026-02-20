بوتاي مادەنيەتىنە ارنالعان كوركەم فيلم ءتۇسىرىلىپ جاتىر
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا اۋقىمدى كينوجوباعا كاستينگ ءجۇرىپ جاتىر. بيىل بوتاي مادەنيەتىنە ارنالعان كينو تۋىندى ءوندىرىسى اياقتالماق.
كوركەم فيلمنىڭ ءتۇسىرىلىمى بىلتىر باستالعان ەدى. بولاشاق كارتينانىڭ كەي ەپيزودتارى ايىرتاۋ اۋدانىندا، «بوتاي» مەملەكەتتىك تاريحي- مادەني مۋزەي-قورىعى اۋماعىندا ءتۇسىرىلدى.
ۇلتتىق كينونى قولداۋ مەملەكەتتىك ورتالىعىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى قۇرمانبەك ءجۇماعاليدىڭ ايتۋىنشا، عاجايىپ تاريحي فاكتىنى دالەلدەيتىن جانە زەردەلەيتىن ءفيلمنىڭ اتاۋى - «بوتاي. عايىپ عالام».
كوركەم فيلم بيىلعى 24 كينوجوبانىڭ قاتارىنا ەندى.
- بۇل - شىنايى وقيعالارعا نەگىزدەلگەن شىتىرمان بويەۆيك، جارقىن ەپيزودتارعا، اسەرلى ساتتەرگە جانە تاريحي سىرعا تولى جوبا. كارتينادا شامامەن 6 مىڭ جىل بۇرىنعى بوتاي مادەنيەتى نەگىزگە الىنعان، ءارى قازاقستان اۋماعىندا ادامزات تاريحىنىڭ ەڭ ماڭىزدى جەتىستىكتەرىنىڭ ءبىرى - اتتى قولعا ۇيرەتۋدىڭ العاشقى ىزدەرى كورىنىس تابادى.
وسىنداي تاريحي فاكتىلەردى ءبىز قوعامعا جەتكىزۋىمىز ماڭىزدى دەپ ەسەپتەيمىن. جۋىردا جوبانىڭ شىعارماشىلىق توبىمەن كەزدەستىم. الداعى جوسپارلارىمەن تانىسىپ، ءوندىرىس بارىسىن تالقىلادىق. كورەرمەندى تاڭعالدىراتىن اسەرلى ناتيجە شىعاتىنى ءسوزسىز، - دەدى قۇرمانبەك جۇماعالي.
بۇعان دەيىن كينوتەاترلار ۇلتتىق فيلمدەردى كورسەتۋگە قىزىعۋشىلىق تانىتپاي وتىرعانىن جازعان ەدىك.