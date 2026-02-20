ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:54, 20 - اقپان 2026 | GMT +5

    بوتاي مادەنيەتىنە ارنالعان كوركەم فيلم ءتۇسىرىلىپ جاتىر

    پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا اۋقىمدى كينوجوباعا كاستينگ ءجۇرىپ جاتىر. بيىل بوتاي مادەنيەتىنە ارنالعان كينو تۋىندى ءوندىرىسى اياقتالماق.

    СҚО-да Ботай мәдениетіне арналған көркем фильм түсіріліп жатыр
    Фото: Құрманбек Жұмағали

    كوركەم فيلمنىڭ ءتۇسىرىلىمى بىلتىر باستالعان ەدى. بولاشاق كارتينانىڭ كەي ەپيزودتارى ايىرتاۋ اۋدانىندا، «بوتاي» مەملەكەتتىك تاريحي- مادەني مۋزەي-قورىعى اۋماعىندا ءتۇسىرىلدى.
    ۇلتتىق كينونى قولداۋ مەملەكەتتىك ورتالىعىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى قۇرمانبەك ءجۇماعاليدىڭ ايتۋىنشا، عاجايىپ تاريحي فاكتىنى دالەلدەيتىن جانە زەردەلەيتىن ءفيلمنىڭ اتاۋى - «بوتاي. عايىپ عالام».

    كوركەم فيلم بيىلعى 24 كينوجوبانىڭ قاتارىنا ەندى.

    - بۇل - شىنايى وقيعالارعا نەگىزدەلگەن شىتىرمان بويەۆيك، جارقىن ەپيزودتارعا، اسەرلى ساتتەرگە جانە تاريحي سىرعا تولى جوبا. كارتينادا شامامەن 6 مىڭ جىل بۇرىنعى بوتاي مادەنيەتى نەگىزگە الىنعان، ءارى قازاقستان اۋماعىندا ادامزات تاريحىنىڭ ەڭ ماڭىزدى جەتىستىكتەرىنىڭ ءبىرى - اتتى قولعا ۇيرەتۋدىڭ العاشقى ىزدەرى كورىنىس تابادى.

    СҚО-да Ботай мәдениетіне арналған көркем фильм түсіріліп жатыр
    Фото: Құрманбек Жұмағали

    وسىنداي تاريحي فاكتىلەردى ءبىز قوعامعا جەتكىزۋىمىز ماڭىزدى دەپ ەسەپتەيمىن. جۋىردا جوبانىڭ شىعارماشىلىق توبىمەن كەزدەستىم. الداعى جوسپارلارىمەن تانىسىپ، ءوندىرىس بارىسىن تالقىلادىق. كورەرمەندى تاڭعالدىراتىن اسەرلى ناتيجە شىعاتىنى ءسوزسىز، - دەدى قۇرمانبەك جۇماعالي.

    بۇعان دەيىن كينوتەاترلار ۇلتتىق فيلمدەردى كورسەتۋگە قىزىعۋشىلىق تانىتپاي وتىرعانىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار