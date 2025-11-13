بوستاندىعىن شەكتەۋ شارتىن بۇزعانى ءۇشىن 68 سوتتالعان ادام كولونيالارعا جىبەرىلدى
استانا. KAZINFORM - بيىل ورال قالاسى بويىنشا بۇرىن شارتتى جازاعا جانە بوستاندىعىن شەكتەۋگە سوتتالعان 68 ادام جازانى وتەۋ ءتارتىبىن قاساقانا بۇزعانى ءۇشىن ناقتى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا اۋىستىرىلدى. بۇل تۋرالى باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
«زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا ورال قالاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ باستاماسىمەن پروباتسيا قىزمەتىندە ەسەپتە تۇرعان تۇلعالار اراسىندا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا سوتتالعانداردىڭ قاتىسۋىمەن اشىق سوت وتىرىستارىن وتكىزۋ تاجىريبەسى جالعاسىپ جاتىر.
وسىنداي سوت وتىرىستارىنىڭ بىرىندە جازانى وتەۋ ءتارتىبىن جۇيەلى تۇردە بۇزعان (تىركەۋگە كەلمەگەن، تۇنگى ۋاقىتتا تۇرعىلىقتى جەرىندە بىرنەشە رەت بولماعان) جانە قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعان ەسەپتەگى تۇلعاعا قاتىستى پروباتسيا قىزمەتىنىڭ ۇسىنۋى قارالدى.
قاراۋ ناتيجەسىندە سوت جازانى اۋىستىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداپ، سوتتالعان ادام ناقتى مەرزىمىن وتەۋ ءۇشىن تۇزەۋ مەكەمەسىنە جىبەرىلدى.
- جالپى، بيىل ورال قالاسى بويىنشا بۇرىن شارتتى جازاعا جانە بوستاندىعىن شەكتەۋگە سوتتالعان 68 ادام جازانى وتەۋ ءتارتىبىن قاساقانا بۇزعانى ءۇشىن ناقتى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا اۋىستىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.