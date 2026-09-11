بوساعا مايلاۋ
استانا.قازاقپارات - ەلدەگى ەسەنباي قۇرداستىڭ بالاسى جاڭا ءۇي سالىپ، قونىستويىنا شاقىرعان. قۋانىپ قالدىق.
ۇركەردەي اۋىلدا ءبىر شاڭىراق بوي كوتەرىپ، قاناتىن كەڭگە جايسا، اق تۇيەنىڭ قارنى جارىلعانداي ادەمى وقيعا ەمەس پە؟
قونىستويعا الاقانداي اۋىلدىڭ ەڭكەيگەن كارىسىنەن ەڭبەكتەگەن بالاسىنا دەيىن تەگىس جينالعان سىڭايلى. ءوڭى بوتەن التى-جەتى، الەڭكەدەي جالاڭداعان جىگىتتەر ءجۇر. سۇراستىرساق، سەرىكتەستىك باسشىسى جولاننىڭ مال قوراسىن سالىپ جاتقان وزبەك اعايىن ەكەن.
ىلە توي باستالدى. اق جاۋلىقتى ءجاميلا اجەي سىرتى ويۋلانعان ادەمى توستاعاننىڭ ىشىندەگى سارى مايدان ءبىر ءىلىپ الىپ، بوساعاعا جاقتى. قۇرىلىستىڭ قىر-سىرىن جاقسى بىلگەنىمەن، قازاقتىڭ بۇل ءداستۇرىن كورمەگەن بولار، وزبەك اعايىننىڭ بىرەۋى:
- اپاي، نە ىستەپ جاتىرسىز؟ - دەپ سۇرادى.
ءجاميلا اپاي:
- وسى شاڭىراق بەرەكەلى، سارى مايداي جۇعىمدى، جولاۋشىلار ات باسىن تىرەيتىن، ەلدىڭ قىزىق-قۋانىشىن بولىسەتىن كوپتىڭ ءۇيى بولسىن دەگەن ىرىم عوي، بالام. ىلكىدەن جالعاسىپ كەلە جاتقان دۇنيە،-دەدى.
ءدام قايىرعان سوڭ وزبەك اعايىن ىلە ورنىنان كوتەرىلگەن. سىپايى قوشتاستى. شارۋامىز بار دەدى. جۇمىستارىن كۇندە كوزدەرىمەن كورىپ جۇرگەن سوڭ بولار، اۋىل ادامدارى شاۋجايىنا جارماسقان جوق. قۇرىلىسشىلار بوساعادان ءارى اتتاعان سوڭ وزبەك اعايىننىڭ ەڭبەگىن ايتىپ، اۋىزدارىنىڭ سۋى قۇرىپ وتىر.
- ويپىرماي، وسىلار ءبىر دەم المايدى. قورانىڭ جۇمىسىنان قولدارى قالت ەتسە، اۋىلداعى جۇرتتىڭ بىتپەي جاتقان شارۋاسىن ىستەپ بەرەدى. ارينە، اقىسىنا. بوزتورعاي شىرىلداعاننان جۇلدىز جامىراعانشا ءبىر تىنىم تاپپايدى،-دەيدى قاپەن اقساقال.
وشارىلعان جۇرتتىڭ ىشىندە وتىرعان جولانعا قاراپ:
- وسى اۋىلدا دا قانشاما جىگىت بوس ءجۇر عوي، يت ارقاسى قياننان وزبەكتەردى اكەلگەنشە، سولارعا نەگە سالدىرمادىڭ؟-دەپ سۇرادىق ءبىز.
- ءيا، ءجۇر عوي،- دەدى جولان،- ءبىراق اپتانىڭ جەتى كۇنىندە التى رەت سۇرانادى. بىردە توي، بىردە اس، ايتەۋىر بىتپەيتىن ءبىر سۇرانىس. سوسىن جۇمىس ونبەيدى. ال مىنالار كوكتەمدە باستاپ ەدى، مىنە، بىرەر كۇندە بىتىرەدى. وزدەرى قۇرىلىس تەحنيكاسىن دا قاجەت ەتپەيدى. كراننىڭ دا قاجەتى جوق، قورانىڭ ادام قولى جەتپەيتىن بيىگىنە تاقتايدان باسپالداق جاساپ شىعا بەرەدى. بەتون اينالدىراتىن قۇرىلعىنىڭ دا قاجەتى جوق، قولمەن ىستەيدى. جۇمىستارى سونداي ءبىر بەرەكەلى.
استان سوڭ ءبىز دە قالاعا بەت الدىق. ءجاميلا اپايدىڭ ىرىمى ەسكە ءتۇستى. ارينە، دۇرىس قوي. ءبىراق بەرەكەگە جەتۋ ءۇشىن ىرىمعا قوسا جۇمىسقا دەگەن ىنتا دا كەرەك ەكەن-اۋ. ەكى وي كەزەك-كەزەك تەربەپ، ەكىۇداي كوڭىلدە جول ءجۇرىپ كەلەمىز.
بايقال ءبايادىل
egemen.kz