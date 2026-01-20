12:52, 20 - قاڭتار 2026 | GMT +5
بوس قيالعا بەرىلىپ، قۇرعاق ۋادە بەرۋگە قارسىمىن - قاسىم-جومارت توقايەۆ
قىزىلوردا. KAZINFORM - بولاشاققا باعدار جاساپ، جوسپار قۇرعاندا ومىرگە شىنايى كوزقاراسپەن قاراعان ءجون. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا ايتتى.
- كەز كەلگەن مەملەكەتتىڭ كۇشى - حالىقتا. ازاماتتارىمىزدىڭ جاسامپازدىق قۋاتىنىڭ ارقاسىندا ەلىمىز كەز كەلگەن كەدەرگى مەن توسقاۋىلعا قارسى تۇرىپ، وراسان زور تابىسقا جەتەتىنىنە كامىل سەنەمىن. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، مەن ءتۇرلى جوسپارلار قۇرىپ، ستراتەگيالار جاساۋدى قۇپتاي بەرمەيمىن. سەبەبى بوس قيالعا بەرىلىپ، قۇرعاق ۋادە بەرۋگە قارسىمىن. بولاشاققا باعدار جاساپ، جوسپار قۇرعاندا ومىرگە شىنايى كوزقاراسپەن قاراعان ءجون، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.