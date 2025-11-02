بوس جۇمىس ورىندارى تۋرالى حابارلامالار: الاياقتار قالاي ارەكەت ەتەدى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋراتۋرا بوس جۇمىس ورىندارى تۋرالى الاياقتىق ارەكەتتەردىڭ قالاي جۇزەگە اسىرىلاتىنىن ءمالىم ەتتى.
- شەتەلدىك دەرەككوزدەردىڭ (مير 24، رامبلەر، ريا نوۆوستي، يزۆەستيا، نوۆىەيزۆەستيا، مالىمەتتەرىنە سايكەس ينتەرنەت-الاياقتار تانىمال پلاتفورمالاردا جانە الەۋمەتتىك جەلىلەردە از تالاپتارمەن كوپ جالاقى ۇسىنا وتىرىپ، جۇمىسقا ورنالاسۋ تۋرالى حابارلاندىرۋلار جاريالايدى. جاۋاپ بەرگەننەن كەيىن، ىزدەۋشىلەرگە جالعان سايتتارعا سىلتەمەلەر، جەكە دەرەكتەردى جيناۋعا ارنالعان ساۋالنامالار جىبەرىلەدى نەمەسە زياندى باعدارلامالىق قامتىلىمى بار «جۇمىس ىستەۋگە ارنالعان موبيلدى قوسىمشانى» ورناتۋدى ۇسىنادى، بۇل زيانكەستەرگە بانكتىك دەرەكتەرگە، مەسسەندجەرلەرگە جانە قۇرىلعىنى باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار، شەتەلدە، ونىڭ ىشىندە وڭتۇستىك-شىعىس ازيا ەلدەرىندە (تايلاند، ميانما جانە ت. ب.) جۇمىس ىستەۋ تۋرالى جالعان ۇسىنىستار دا ءالى وزەكتى، - دەيدى قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋراتۋراسى قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ كوميتەتىنىڭ قىلمىستىق قاۋىپ-قاتەرلەردىڭ جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتىڭ تاۋەكەلدەرىن بولجاۋ ورتالىعى جۇمىسپەن قامتۋ سالاسىنداعى قىلمىسكەرلەردىڭ بەلسەندىلىگى تۋرالى.
ورتالىق مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، ازاماتتاردى IT، مودەلدىك، قوناق ءۇي بيزنەسى سالاسىندا نەمەسە call-ورتالىقتارعا جۇمىسقا ورنالاستىرۋ جەلەۋىمەن شەتەلگە اكەتۋ ءۇشىن جالدايدى، وندا ولار ەڭبەك جانە سەكسۋالدىق قۇلدىقتا بولۋى، قاناۋعا جانە زورلىق-زومبىلىققا ۇشىراۋى مۇمكىن.
كەيبىر جاعدايلاردا زارداپ شەككەندەردى باسقا ازاماتتاردى ماجبۇرلەپ الداۋ نەمەسە دەنە مۇشەلەرىن ترانسپلانتاتسيالاۋ ءۇشىن پايدالانادى.
قىلمىسكەرلەردىڭ قۇربانى بولماۋ ءۇشىن نە مىنانداي ارەكەتتەردى جاساۋ كەرەك:
- قۇجاتتاردى جىبەرمەس نەمەسە قوسىمشالاردى جۇكتەمەس بۇرىن جۇمىس بەرۋشىنىڭ زاڭدىلىعىن جانە سايتتىڭ مەكەن-جايىن تەكسەرۋ؛
- جۇمىسقا، وقۋعا نەمەسە ۆيزاعا رەسىمدەۋ ءۇشىن قاراجات اۋدارماۋ؛
- قوسىمشالاردى تەك Google Play ،App Store رەسمي دۇكەندەرىنەن ورناتۋ؛
- رەسمي شارت جاساسقانعا دەيىن جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتاردىڭ كوشىرمەلەرى مەن دەرەكتەرىن جانە بانك كارتالارىن ۇسىنباۋ؛
- قىزمەتكەرلەردى ىرىكتەۋ بويىنشا قىزمەت كورسەتەتىن دەلدالدىڭ نەمەسە اگەنتتىكتىڭ زاڭدىلىعىنا كوز جەتكىزۋ جانە اگەنتتىكتىڭ تىركەۋ دەرەكتەرىمەن شەتەلدىك جۇمىس بەرۋشى اراسىندا جاسالعان شارتتى سۇراتۋ؛
- كەز كەلگەن كۇمان تۋىنداعان كەزدە پوليتسياعا حابارلاۋ.
- ءسىزدىڭ تۋىسىڭىز نەمەسە دوسىڭىز ادام ساۋداسىنىڭ قۇربانى بولعان جوقپا تەكسەرىڭىز. ادەتتەگىدەي قوڭىراۋ شالعان كەزدە بەينەبايلانىسقا شىعۋدى ۇسىنىڭىز. ەگەر ول باس تارتىپ، «مۇمكىن ەمەس» - دەپ بايلانىسىن ۇزسە، بۇل دابىل سيگنالى، پوليتسياعا حابارلاسۋدى ۇسىنامىز. بەينە قوڭىراۋ كەزىندە كەلەسى سۇراقتاردى قويىڭىز: قايدا تۇرعانىڭدى كورسەت، مەن سەنىڭ جاعدايىڭ قالاي ەكەنىن بىلگىم كەلەدى، سەنىڭ جانىڭدا كىم بار، ولاردى كورۋگە بولادى ما، سەن قازىر قايداسىن، بۇل پاتەر مە، جاتاقحانا ما، ءۇي مە، بۇگىن تاڭعى اسقا/تۇسكى اسقا/كەشكى اسقا نە بار، تەلەفوندى قاي جەردە قۋاتتايسىڭ، سەنىڭ قاسىڭدا روزەتكا بارما، تەرەزەدەن قانداي كورىنىس، كوشەگە شىعا الاسىڭ با، سەن بۇگىن دەمالدىڭ با، سەندە دەمالىس قاشان، جالاقى الدىڭ با، قۇجاتتارىڭدى قايدا ساقتايسىن؟ - دەگەن سياقتى ساۋالداردى قويۋ كەرەك دەپ كەڭەس بەرەدى باس پروكۋراتۋرا.
ادام ورنالاسقان فونعا جانە قورشاعان ورتاعا (بولمە، قويما، جاتاقحانا)، قاسىندا اڭگىمەنى باقىلاپ تۇرعان بوتەن ادامداردىڭ بولۋىنا، كەڭەس بەرۋدىڭ دىبىسىنا، داۋىس ەكپىنىنە، بەت الپەتىنە (قورقىپ تۇرعانداي كورىنەدى، كامەراعا قاراۋدان باس تارتادى) نازار اۋدارىڭىز.
- ەگەر ادام قورشاعان ورتانى كورسەتۋدەن باس تارتىپ، سويلەۋدەن قورقىپ، قىسقا نەمەسە ءبىر قالىپتى سويلەسسە - مۇمكىن ونى بوتەن ادامدار باقىلاپ تۇر، مۇنداي جاعدايلاردا پوليتسياعا حابارلاۋدى ۇسىنامىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن پوليتسيانىڭ الاياقتىقتىڭ جاڭا ءتۇرى تۋرالى ەسكەرتكەنى تۋرالى جازدىق.