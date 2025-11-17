ق ز
    22:10, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5

    بوران سوعىپ، كوكتايعاق بولادى: ءۇش كۇنگە ارنالعان اۋا رايى بولجامى

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 18، 19، 20-قاراشاعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    погода, боран, метель, дорога
    Фото: Агибай Аяпбргенов / Kazinform

    الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى تۇراقسىز بولادى. بۇعان سەبەپ - كەزەكتى سيكلون. سوندىقتان جاڭبىر، قار جاۋىپ، سولتۇستىك وڭىرلەردە بوران سوعىپ، كوكتايعاق بولادى.

    تەك ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا، سونداي-اق، 19-20-قاراشادا شىعىسىندا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولجانىپ وتىر.

    رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، تۇمان تۇسەدى.

    اۋا تەمپەراتۋراسى ايتارلىقتاي وزگەرمەيدى. تەك شىعىس وڭىرلەردە تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 6-23 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەپ، كۇندىز تەرمومەتر باعانى 2-10 گرادۋس جىلىنى كورسەتەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
