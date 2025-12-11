بوران، قار، كوكتايعاق: «قازگيدرومەت» بىرنەشە وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالادى
استانا. قازاقپارات – 11-جەلتوقساندا ەلىمىزدىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە، سونداي-اق ورتالىق ايماقتارىندا كۇننىڭ كۇرت سۋىتۋى كۇتىلىپ وتىر. ال باتىس جانە وڭتۇستىك ايماقتاردا قار جاۋىپ، بوران سوعۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت».
سونداي-اق كوكتايعاق ەلدىڭ جوعارىدا اتالعان بولىكتەرىنىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنە كەدەرگى بولۋى ىقتيمال.
رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە تۇمان ءتۇسىپ، ەكپىنى 15-30 م/س دەيىن جەتەتىن قاتتى جەل تۇرادى.
ەسكەرتۋ جاريالانعان وڭىرلەر:
جامبىل وبلىسىندا تاۋلى اۋداندارىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. كەي ۋاقىتتاردا تۇمان كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20، ەكپىنى 23-28 م/س، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا كەي ۋاقىتتاردا 30 م/س جانە ودان اسا كۇتىلەدى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا جولداردا كوكتايعاق. شىعىستان، وڭتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 15-20، كەي ۋاقىتتا 24-29 م/س. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا 25 گرادۋس قاتتى اياز كۇتىلەدى.
الماتى قالاسىنىڭ جولدارىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى.
قونايەۆ قالاسىنىڭ جولدارىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. شىعىستان، وڭتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20، كەي ۋاقىتتا 25 م/س.
كۇننىڭ ەكىنشى جارتىسىندا تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20، وبلىستىڭ تاۋ اسۋلارىندا ەكپىنى 23-28 م/س.
تۇركىستان قالاسىندا شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س.
تۇندە ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا كەي ۋاقىتتاردا قاتتى قار، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. كوكتايعاق كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. سولتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س كۇتىلەدى.
اقتاۋ قالاسىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا كوكتايعاق، تۇمان، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 15-20، الاكول كولدەرى اۋدانىندا كەي ۋاقىتتاردا 23-28 م/س.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە قار، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك-شىعىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە 15-20 م/س.
تۇندە اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە قار، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان كۇتىلەدى. سولتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك-شىعىسقا اۋىسادى، تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا 15-20 م/س.
كۇندىز قىزىلوردا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. جەل شىعىستان سوعادى، كۇشى 15-20، وبلىستىڭ شىعىسىندا 25 م/س كۇتىلەدى.
قىزىلوردا قالاسىندا كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. جەل شىعىستان سوعادى، كۇشى 15-20 م/س كۇتىلەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا وڭتۇستىك-شىعىستان، شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە كەي ۋاقىتتاردا 23 م/س كۇتىلەدى.
قاراعاندى وبلىسىندا وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س كۇتىلەدى.
تۇندە جانە تاڭەرتەن اقمولا وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س، كۇندىز كۇشى 15-20 م/س.
پەتروپاۆل قالاسىندا وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، كۇشى 15-20 م/س كۇتىلەدى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وبلىس ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى.
ورال قالاسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
كۇندىز اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان، شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا ەكپىنى 15-18 م/س كۇتىلەدى.
تۇندە اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە كوكتايعاق كۇتىلەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى ەكى وبلىستا جول جابىلعانىن جازدىق.