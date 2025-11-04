بومبا تاستالعان سەكىلدى: الماتى-1 ۆوكزالىنىڭ جاعدايى تۇرعىنداردى الاڭداتتى
الماتى. KAZINFORM - الماتى-1 تەمىر جول ۆوكزالىنىڭ ناشار جاعدايى قالا تۇرعىندارىن الاڭداتتى.
الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىسى ۆوكزالدىڭ قازىرگى جاعدايىن كورسەتىپ، «بومبا تاستالعان سەكىلدى» دەپ جازادى.
«قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى بۇل جاعدايعا بايلانىستى تۇسىنىكتەمە بەردى. ق ت ج جاۋابىنا سايكەس، ق ر ۇكىمەتى قاۋلىسىنىڭ اياسىندا ەلىمىزدەگى بارلىق تەمىرجول ۆوكزالدارىندا قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ولاردىڭ قاتارىندا الماتى-1 ۆوكزالى دا بار.
- الماتى-1 ۆوكزالى - ەلدىڭ باستى كولىك توراپتارىنىڭ ءبىرى ءارى قالانىڭ ينفراقۇرىلىمىنىڭ ماڭىزدى بولىگى. كۇنىنە بۇل ۆوكزال ارقىلى 2,5 مىڭنان استام جولاۋشى وتەدى. نىسانعا سوڭعى رەت جوندەۋ جۇمىستارى 18 جىل بۇرىن جۇرگىزىلگەن، - دەپ حابارلادى كومپانيادان.
سونداي-اق عيمارات پەن پەرروننىڭ تەحنيكالىق جاي- كۇيىنە جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋ ناتيجەسىنە سايكەس، نىساننىڭ قۇرىلىمدارىن كۇشەيتۋ جانە زاماناۋي جايلىلىق پەن قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىنا سايكەس جاڭارتۋ قاجەت ەكەنىن مالىمدەدى.
پەرروننىڭ تەمىربەتون پلاتفورماسى تولىق اۋىستىرۋدى تالاپ ەتەدى. قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى - ۆوكزال كەشەنىن جاڭارتۋ، جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ جاعدايلارىن جاقسارتۋ، سوندااق نىساننىڭ قاۋىپسىزدىك پەن ەنەرگيا تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان. حالىقتىڭ قوزعالىسى شەكتەۋلى توپتارىنا قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرۋعا جانە قازىرگى ساپا ستاندارتتارىن ەنگىزۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلعان.
ەسكە سالايىق، 2019 -جىلى الماتى-1 جانە الماتى-2 تەمىرجول ۆوكزالدارى قالانىڭ كوممۋنالدىق مەنشىگىنە ءوتتى.
2023 -جىلى الماتىنىڭ بۇرىنعى اكىمى ەربولات دوسايەۆ تەمىر جول ۆوكزالدارى «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنا قايتارىلاتىنى تۋرالى مالىمدەدى.
2025 -جىلدىڭ 16 شىلدەسىنەن باستاپ الماماتى-2 تەمىرجول ۆوكزالدارى «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنا سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرىلدى. Kazinform اگەنتتىگى مۇنداي وزگەرىستەن كەيىن ەكى نىسان قالاي وزگەرەتىنىن جازدى.