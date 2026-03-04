بولمە تەمپەراتۋراسى قانداي بولۋى كەرەك؟
استانا. قازاقپارات - ءۇي ىشىندەگى اۋا تەمپەراتۋراسى بالالار مەن ەرەسەكتەردىڭ دەنساۋلىعىنا تىكەلەي اسەر ەتەدى. دارىگەر-تەراپەۆت زارەما تەننىڭ ايتۋىنشا، جالپى العاندا پاتەر ءۇشىن ەڭ قولايلى تەمپەراتۋرا 20-22 گرادۋس، دەپ حابارلايدى news.ru.
الايدا جاس ەرەكشەلىگىنە قاراي بۇل كورسەتكىش وزگەرەدى.
نارەستەلەر ءۇشىن (جاڭا تۋعان سابيلەر) وڭتايلى تەمپەراتۋرا 22-24 گرادۋس ارالىعىندا بولۋعا ءتيىس. سەبەبى ولاردىڭ جىلۋ رەتتەۋ جۇيەسى تولىق قالىپتاسپاعان. سوندىقتان ولار تەز توڭىپ قالادى نەمەسە، كەرىسىنشە، قىزىپ كەتۋى مۇمكىن. تۇراقتى ءارى ءسال جىلىراق ورتا ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن اسا ماڭىزدى.
6 ايدان 3 جاسقا دەيىنگى بالالارعا 20-22 گرادۋس جەتكىلىكتى. بۇل كەزەڭدە بالا بەلسەندى قوزعالا باستايدى، ەڭبەكتەيدى، جۇرەدى. قوزعالىس ارتقان سايىن دەنە جىلۋى دا كوبەيەدى، سوندىقتان بولمە تىم جىلى بولماۋى كەرەك.
ەرەسەكتەر ءۇشىن دە 20-22 گرادۋس - ەڭ جايلى دياپازون. مۇنداي تەمپەراتۋرا ۇيقى ساپاسىن جاقسارتادى، باس اۋرۋى مەن السىزدىكتىڭ الدىن الادى جانە اۋا تىم قۇرعاپ كەتپەۋىنە كومەكتەسەدى.