بولجام: 2026-جىلى دوللار قانشا تەڭگە بولادى؟
استانا. KAZINFORM - ەۋرازيالىق دامۋ بانكى 2026-جىلى قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ ءوسىمى 5,5 پايىز دەڭگەيىندە قالىپتاسادى دەپ بولجايدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، نەگىزگى ءوسىم شيكىزاتتىق ەمەس سەكتوردىڭ الەۋەتىن تولىق ىسكە اسىرۋ ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلەدى، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ ءتىلشىسى.
ەۋرازيالىق دامۋ بانكى كەلتىرگەن بولجامعا سايكەس، ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىك ايتارلىقتاي كۇشەيمەك. اتاپ ايتقاندا، وڭدەۋ ونەركاسىبى مەن اگروونەركاسىپ كەشەنىندە 100 دەن استام ينۆەستيتسيالىق جوبا، ال سۋ-ەنەرگەتيكا، كولىك جانە سيفرلىق ينفراقۇرىلىم سالالارىندا 200 دەن استام جوبا ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان. بۇل قادامدار ەكونوميكانىڭ قۇرىلىمدىق جاڭارۋىنا جانە تۇراقتى وسىمگە سەرپىن بەرەدى.
بانك ساراپشىلارىنىڭ باعالاۋىنشا، ينفلياتسيا 2026-جىلى 9,7 پايىزعا دەيىن باياۋلايدى. بۇعان جوعارى بازالىق مولشەرلەمەنىڭ ساقتالۋى جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق قىزمەتتەر تاريفتەرىن كوتەرۋدى كەيىنگە قالدىرۋ ىقپال ەتەدى.
وسىعان بايلانىستى بازالىق مولشەرلەمە شامامەن 18 پايىز دەڭگەيىندە 2026-جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىنا دەيىن ساقتالادى، ال ينفلياتسيانىڭ تۇراقتى تومەندەۋىنە قاراي رەتتەۋشى ونى بىرتىندەپ قىسقارتا باستايدى.
سونداي-اق ەابر دوللاردىڭ ورتاشا جىلدىق باعامى 535 تەڭگە دەڭگەيىندە قالىپتاسادى دەپ كۇتەدى. بۇعان جوعارى بازالىق مولشەرلەمە، كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور تاراپىنان ۆاليۋتانى ساتۋ نورماسىنىڭ ساقتالۋى جانە شيكىزاتتىق ەمەس ەكسپورتتىڭ ارتۋى قولداۋ كورسەتەدى.
ەسكە سالايىق، 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ ج ءى ءو- 6,5 پايىزعا وسكەن. بۇل وسىمگە نەگىزىنەن ىشكى فاكتورلار اسەر ەتكەن. كەن ءوندىرۋ ونەركاسىبىندەگى ءوندىرىس كولەمى 9,4 پايىزعا، ال وڭدەۋ سالاسىندا 6,4 پايىزعا ارتقان. تەڭىز كەن ورنىنداعى قۋاتتاردى كەڭەيتۋ ەكونوميكالىق ءوسىمدى جەدەلدەتۋگە ىقپال ەتتى.
سونىمەن بىرگە ىشكى ساۋدا 8,9 پايىز، كولىك سالاسى 20,4 پايىز، ال قۇرىلىس 15,9 پايىز ءوسىم كورسەتتى.
ە ا ب ر باعالاۋىنشا، 2026-جىلى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ بەلسەندى ىسكە اسۋى مەن شيكىزاتتىق ەمەس سەكتوردىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋ قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ ورتا مەرزىمدى تۇراقتى دامۋىنا بەرىك نەگىز قالايدى.