بولاتتان 10 ەسە مىقتى: قىتاي الەمدەگى ەڭ بەرىك كومىرتەكتى تالشىقتى جاسادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا سارسەنبى كۇنى T1200 ساناتىنا جاتاتىن وتاندىق سۋپەربەرىك كومىرتەكتى تالشىق SYT80 تانىستىرىلدى. بۇل ەلدىڭ وسىنداي كومىرتەكتى تالشىقتاردى ءوندىرۋ تەحنولوگياسىنداعى ۇلكەن ىلگەرىلەۋىن بىلدىرەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ءوندىرۋشى كومپانيا China National Building Material Group Co.، Ltd. (CNBM) مالىمەتىنشە، جاڭا ماتەريالدىڭ جىلدىق وندىرىستىك قۋاتى قازىر جۇزدەگەن توننا دەڭگەيىنە جەتىپ، قىتايدى وسىنداي ساناتتاعى تالشىقتى جاپپاي شىعارا الاتىن العاشقى ەلگە اينالدىردى.
CNBM باسقارما ءتوراعاسى جوۋ يۋيسياننىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءىرى جەتىستىك قىتايدىڭ جوعارى ءتيىمدى كومىرتەكتى تالشىقتاردى ءوندىرۋدىڭ تولىق وندىرىستىك تىزبەگىن - تەحنولوگيادان باستاپ جابدىققا، زەرتحانالىق سىناقتان جاپپاي وندىرىسىنە دەيىن - تاۋەلسىز مەڭگەرگەنىن كورسەتەدى.
كومپانيا حابارلاعانداي، SYT80 كومىرتەكتى تالشىق الەمدىك قاۋىمعا پاريجدەگى JEC World كومپوزيتتىك ماتەريالدار كورمەسىندە دە تانىستىرىلدى.
جاڭا كومىرتەكتى تالشىقتىڭ ديامەترى ادام شاشىنىڭ ديامەترىنەن 10 ەسە جۇقا، ءبىراق سوزىلۋعا بەرىكتىگى كادىمگى بولاتتان 10 ەسە جوعارى، ال تىعىزدىعى بولاتتىڭ تىعىزدىعىنىڭ تورتتەن ءبىرىن عانا قۇرايدى. ماتەريال جوعارى جىلدامدىقتاعى تەمىرجول، كوممەرتسيالىق عارىش تەحنولوگيالارى، جاڭا ەنەرگيا كوزدەرى، ادام ءتارىزدى روبوتتار، مەديتسينالىق جابدىقتار جانە سپورت سالاسىندا كەڭىنەن قولدانىلا الادى.