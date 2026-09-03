بولات ساپار كوشپەندىلەر ويىندارىندا التىن جۇلدە جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق سامبوشى 98 كەلىدەن جوعارى سالماقتا جەڭىمپاز اتاندى.
شولپان- اتادا ءوتىپ جاتقان كۇرەس جارىستارىنىڭ باعدارلاماسى وتە تىعىز. حالىقارالىق سامبو فەدەراتسياسىنىڭ كۇنتىزبەسىنە سايكەس، ءتۋرنيردىڭ بارلىق باعدارلاماسى 3-قىركۇيەككە جوسپارلانعان.
بولات ساپار ءۇشىن بۇل العاشقى ءىرى حالىقارالىق تيتۋل ەمەس. 2024-جىلى ول ماكاودا وتكەن ازيا جانە وكەانيا چەمپيوناتىندا 98 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا جەڭىمپاز اتاندى. فينالدا قازاقستاندىق سپورتشى وزبەكستان وكىلى نەمات ياكۋبوۆتى احيللەس سىڭىرىنە جاسالعان اۋىرتۋ ادىسىمەن ۋاقىتىنان بۇرىن جەڭدى.
بولات ساپار دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا 98 كەلىدەن جوعارى سالماقتا ونەر كورسەتىپ، ءتۋرنيردى تاعى دا ءبىرىنشى ورىنمەن اياقتادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن جاندوس ابۋباكىروۆ دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا قولا جۇلدە ەنشىلەگەنىن حابارلاعانبىز.