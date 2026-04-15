بولاشاق زەينەتاقىڭىز قانشا بولادى؟ ب ج ز ق ونلاين ەسەپتەۋ جولىن كورسەتتى
استانا. KAZINFORM - ەندى بولاشاق زەينەتاقى مولشەرىن الدىن الا بىلۋگە بولادى. ب ج ز ق ىڭعايلى كالكۋلياتوردى ىسكە قوستى.
ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنىڭ سايتىندا بولاشاق تولەمدەردى باعالاۋعا ارنالعان ونلاين-سەرۆيس - زەينەتاقى كالكۋلياتورى قولجەتىمدى بولدى. قور ماماندارىنىڭ تۇسىندىرۋىنشە، بۇل قۇرال زەينەتاقى مولشەرىن الدىن الا بولجاۋعا جانە قارجىلىق بولاشاقتى تيىمدىرەك جوسپارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بولاشاق زەينەتاقىنىڭ كولەمى ەڭبەك وتىلىنە، جالاقى مولشەرىنە جانە جارنالاردىڭ تۇراقتىلىعىنا تىكەلەي بايلانىستى. سوندىقتان مەزگىل-مەزگىلمەن بولجام جاساپ، جيناقتاردى باعالاپ وتىرۋ ماڭىزدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ب ج ز ق وكىلدەرى.
ەسەپتەۋ ءۇشىن نە قاجەت؟
بولجامدى ناتيجەنى الۋ ءۇشىن پايدالانۋشى نەگىزگى كورسەتكىشتەردى ەنگىزۋى كەرەك. اتاپ ايتقاندا:
تۋعان كۇنى؛
ەڭبەك ءوتىلى؛
جالاقى مولشەرى؛
قازىرگى زەينەتاقى جيناقتارى؛
جارنالاردىڭ جيىلىگى.
سونىمەن قاتار، جەكە كابينەتكە اۆتورلانۋ ارقىلى كىرگەن جاعدايدا، دەرەكتەردىڭ ءبىر بولىگى اۆتوماتتى تۇردە تولتىرىلادى. بۇل ەسەپتەۋ پروتسەسىن ايتارلىقتاي جەڭىلدەتەدى.
بولاشاق زەينەتاقىنى قالاي كوبەيتۋگە بولادى؟
قور كالكۋلياتوردىڭ كەڭەيتىلگەن مۇمكىندىكتەرىن پايدالانۋعا كەڭەس بەرەدى. مىسالى، ەرىكتى جارنالاردى قوسقان كەزدە، سەرۆيس بولاشاق زەينەتاقىنىڭ قانشالىقتى ارتاتىنىن بىردەن كورسەتەدى. بۇل قوسىمشا جيناقتاردىڭ تيىمدىلىگىن باعالاپ، ناقتى قارجىلىق ستراتەگيا قۇرۋعا كومەكتەسەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ەندى قايتىس بولعان ادامنىڭ زەينەتاقىسىن تۋىستارى بىررەتتىك تولەممەن الا الاتىنىن حابارلادىق.