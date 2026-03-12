«بولاشاق ويىندارى» : ەلورداعا 100 مىڭ جانكۇيەر جينالادى
استانا. KAZINFORM - بيىل استانادا 29-شىلدە مەن 9-تامىز ارالىعىندا «بولاشاق ويىندارى» وتەدى. ۇيىمداستىرۋشىلار 50 دەن استام ەلدەن 900 دەن استام سپورتشى قاتىسادى دەپ وتىر.
الەم كوز تىككەن جارىستىڭ جۇلدە قورى - 4,75 ميلليون دوللار. استاناداعى بەس ارەنادا وتەتىن تۋرنيرگە 100 مىڭنان استام كورەرمەن جينالۋى مۇمكىن. «بولاشاق ويىندارى» «بارىس ارەنا»، Beeline Arena، قازاقستان جەڭىل اتلەتيكا سپورت كەشەنى، «الاۋ» مۇز سارايى، جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايىندا وتەدى.
بۇل قانداي ويىن؟
«بولاشاق ويىندارى» - فيدجيتال سپورت پەن كيبەرسپورتتىڭ قوسىندىسى. سونىڭ ىشىندە سەگىز باعىت بار. قازىرشە تۋرنير باعدارلاماسىنا فيدجيتال فۋتبول، فيدجيتال باسكەتبول، فيدجيتال اتقىش، فيدجيتال ءبي، فيدجيتال كۇرەس كىرەدى. قاتىسۋشىلار ايگىلى Battle Royale ويىنىن دا وينايدى.
فيدجيتال سپورت - فيزيكالىق سپورت پەن سيفرلىق ويىنداردى بىرىكتىرەتىن جاڭا فورماتتاعى سپورت ءتۇرى. الدىمەن، قاتىسۋشىلار ۆيدەوويىن ويناپ جارىسادى. سودان كەيىن سول سپورتتىڭ فيزيكالىق نۇسقاسىندا كۇش سىنايدى. سوڭىندا ەكى كەزەڭنىڭ ناتيجەسى بىرىكتىلىرىپ، جەڭىمپاز انىقتالادى.
461 ميلليون قارالىم جينادى
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، 2025-جىلى «بولاشاق ويىندارى» ابۋ-دابيدە وتكەن. تۋرنيردى ايتارلىقتاي اۋديتوريانى قامتىپ، 461 ميلليون قارالىم جيناپ، الەم بويىنشا 137 ميلليون كورەرمەن تاماشالاعان. الەۋمەتتىك مەديا پلاتفورمالاردا قوسىمشا 388 ميلليون قارالىم جيناعان.
Phygital International دىڭ اقپاراتىنا سايكەس، تۋرنير العاش رەت 2024-جىلى قازان قالاسىندا وتكەن. بىلتىر ابۋ-دابيدە، بيىل استانادا جوسپارلانعان. ال «بولاشاق ويىندارى» 2028، 2029 جانە 2030-جىلدارى قايدا وتەتىنى بەلگىسىز. ۇيىمداستىرۋشىلار ءوتىنىم قابىلداۋدى باستاپ كەتكەن. وتىنىشتەر 2026-جىلدىڭ 1-تامىزىنا دەيىن قابىلدانادى.