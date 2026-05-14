«بولاشاق ويىندارى-2026» تۋرنيرىنە 900 دەن استام سپورتشى قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - ەربول مىرزابوسىنوۆ پەن قۋانىشبەك ەسەكەيەۆ «بولاشاق ويىندارى» حالىقارالىق مۋلتيسپورتتىق تۋرنيرىنىڭ ديرەكسياسىنا باردى.
«بولاشاق ويىندارى-2026» (GOTF 2026) حالىقارالىق مۋلتيسپورتتىق تۋرنيرىن ۇيىمداستىرۋ جونىندەگى ديرەكسيادا جارىستى وتكىزۋ تۇجىرىمداماسىنىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى. ءىس-شاراعا تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ پەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ كومەكشىسى، كيبەرسپورت فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى قۋانىشبەك ەسەكەيەۆ قاتىستى.
جيىندا بيىل 29-شىلدە مەن 9-تامىز ارالىعىندا قازاقستان استاناسىندا وتەتىن حالىقارالىق تۋرنيرگە دايىندىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارى تانىستىرىلدى. سونداي-اق جارىستى وتكىزۋ تۇجىرىمداماسىنىڭ ەگجەي-تەگجەيلى جوسپارى، دايىندىقتىڭ جۇمىس جوسپارى، سپورتتىق جانە مەديا ينفراقۇرىلىم، قاۋىپسىزدىك، IT- قامتاماسىز ەتۋ، لوگيستيكا جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى.
اسىرەسە كلاسسيكالىق سپورت پەن سيفرلىق تەحنولوگيالاردى بىرىكتىرەتىن فيدجيتال-فورماتقا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. «بولاشاق ويىندارى-2026» (GOTF 2026) اياسىندا استانادا سەگىز ديستسيپلينا بويىنشا جارىستار وتكىزۋ جوسپارلانعان. ولاردىڭ قاتارىندا فيدجيتال-فۋتبول، فيدجيتال-باسكەتبول، MOBA PC ،MOBA Mobile، كورولدىك شايقاس، فيدجيتال-شۋتەر، فيدجيتال-ءبي جانە فيدجيتال جەكپە-جەك تۇرلەرى بار.
- ەلىمىز ءۇشىن مۇنداي تۋرنيردى وتكىزۋ فيدجيتال باعىتتى دامىتۋداعى جانە قازاقستاننىڭ ءىرى حالىقارالىق جارىستار وتەتىن الاڭ رەتىندەگى بەدەلىن نىعايتاتىن ماڭىزدى قادام بولماق. بۇگىنگى تاڭدا ءبىزدىڭ الدىمىزدا سپورتتىق جانە IT- ينفراقۇرىلىمنان باستاپ قاۋىپسىزدىككە، لوگيستيكاعا جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىققا دەيىنگى بارلىق باعىت بويىنشا جوعارى دەڭگەيدەگى ۇيىمداستىرۋدى قامتاماسىز ەتۋ مىندەتى تۇر. ديرەكسيانىڭ، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن سەرىكتەستەردىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى تۋرنيردى جوعارى دەڭگەيدە وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى مينيستر.
جوبا تانىستىرىلىمى بارىسىندا جارىس وتەتىن نىساندار دا تانىستىرىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا «بارىس ارەنا»، جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايى، Beeline Arena ۇلتتىق تەننيس ورتالىعى جانە Qazaqstan جەڭىل اتلەتيكالىق سپورت كەشەنى بار.
سونىمەن قاتار باستى مەدياورتالىقتى ۇيىمداستىرۋ، اككرەديتاتسيا جۇيەسى، حالىقارالىق حابار تاراتۋ جانە قالالىق ناۆيگاتسيا شەشىمدەرى دە ۇسىنىلدى. تۋرنيرگە 50 دەن استام ەلدەن 900 دەن استام قاتىسۋشى مەن كوماندا وكىلدەرى قاتىسادى دەپ جوسپارلانعان.
ايتا كەتەلىك ەلوردادا Counter- Strike 2 بويىنشا ءىرى حالىقارالىق تۋرنير-PGL Astana 2026 وتەدى.