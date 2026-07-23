«بولاشاق ويىندارى - 2026»: استاناداعى تۋرنيرگە 50 دەن اسا ەلدەن ادام كەلەدى
استانا. KAZINFORM - استانا 29-شىلدە مەن 9-تامىز ارالىعىندا الەمدىك فيدجيتال سپورتتىڭ ورتالىعىنا اينالادى.
ەل استاناسى ءداستۇرلى سپورت پەن كيبەرسپورتتى ۇشتاستىراتىن حالىقارالىق مۋلتيسپورتتىق «بولاشاق ويىندارى - 2026» ءتۋرنيرىن قابىلدايدى.
تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى حابارلاعانداي، 12 كۇن بويى الەمنىڭ 50 ەلىنەن كەلگەن 800 دەن استام سپورتشى مەن كلۋب 8 ديستسيپلينا بويىنشا جالپى جۇلدە قورى 4,75 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن بايگەدە باق سىنايدى.
قازاقستان اتىنان ءوز الاڭىندا وتەتىن تۋرنيرگە ۇلتتىق ىرىكتەۋدەن وتكەن 11 كوماندا قاتىسادى. ولار الەمدىك سپورت پەن كيبەرسپورتتىڭ ايگىلى الىپتارىمەن، اتاپ ايتقاندا Team Spirit, T1, Team Falcons, Boca Juniors, Valencia Basket, LGD. Pinghu جانە وزگە دە اڭىزعا اينالعان كلۋبتارمەن كەزدەسەدى.
بۇل ديستسيپلينادا ەل نامىسىن DIGA Esports قورعايدى. DIGA Esports - قازاقستانداعى PUBG باعىتى بويىنشا جەتەكشى ۇيىمداردىڭ ءبىرى. كوماندا تۇراقتى تۇردە PUBG EMEA Masters, PUBG EMEA Championship Qualifiers سياقتى ەۋروپاداعى ەڭ ءىرى تۋرنيرلەرگە، سونداي-اق حالىقارالىق ەۋروپالىق ليگالارعا قاتىسىپ كەلەدى.
قازاقستان اتىنان وسىناۋ سايىستا بىردەن ەكى كوماندا شىعادى: NOVAQ جانە Team KZ.
NOVAQ كومانداسىنىڭ نەگىزىن الەمگە ايگىلى Counter- Strike ويىنشىسى، Major ءتۋرنيرىنىڭ ەكى دۇركىن چەمپيونى داۋرەن «AdreN» قىستاۋبايەۆ قالاعان. كوماندا قۇرامىندا حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىلعان ميحايل «Dosia» ستولياروۆ، رۇستەم «mou» تەلەپوۆ جانە سانجار «neaLaN» يسحاكوۆ سىندى تاجىريبەلى ويىنشىلار ونەر كورسەتەدى.
ال team KZ قۇرامىنا كاسىبي ارەنادا وزدەرىن تانىتا باستاعان قازاقستاندىق جاس ويىنشىلار ەنگەن.
بۇل ديستسيپلينادا قازاقستان اتىنان Rune Eaters كومانداسى سىنعا تۇسەدى. ونىڭ قۇرامىندا The International, Riyadh Masters تۋرنيرلەرىنە قاتىسقان، سونداي-اق Na’Vi, Team Spirit, PSG. Quest جانە باسقا دا تانىمال ۇيىمدار ساپىندا ونەر كورسەتكەن تاجىريبەلى ويىنشىلار بار. قۇرام قازاقستانداعى ەڭ باسەكەگە قابىلەتتى ۇجىمداردىڭ ءبىرى سانالادى.
MOBA Mobile باعىتى بويىنشا دا ەل نامىسىن Rune Eaters قورعايدى. كوماندا IESF، قازاقستان رەسپۋبليكاسى كۋبوگى جانە Alaman League سياقتى حالىقارالىق ءارى رەسپۋبليكالىق تۋرنيرلەردىڭ جەڭىمپازى اتانعان.
فيدجيتال باسكەتبول ديستسيپليناسىندا قازاقستاندى ەكى كوماندا تانىستىرادى: PBC Astana جانە GTB KZ. PBC Astana ەلىمىزدەگى ەڭ اتاقتى ءارى ەڭ كوپ جۇلدە يەلەنگەن باسكەتبول كلۋبى. سونىمەن قاتار ول «بولاشاق ويىندارى - 2025» ءتۋرنيرىنىڭ قولا جۇلدەگەرى.
ال GTB KZ قۇرامىنا قازاقستاندىق كلاسسيكالىق جانە 3×3 باسكەتبولىنىڭ تاجىريبەلى ويىنشىلارى بىرىكتىرىلگەن.
فيدجيتال فۋتبولدا قازاقستاندى ACF x Allur جانە UEL Team كوماندالارى تانىستىرادى. ەكى ۇجىم دا ۇلتتىق ىرىكتەۋدەن ءساتتى ءوتىپ، ءوز الاڭىندا وتەتىن تۋرنيرگە جولداما الدى. ولار الەمنىڭ ەڭ مىقتى فيدجيتال كلۋبتارىمەن كۇش سىناسادى.
Phygital Fighting ديستسيپليناسىندا قازاقستان نامىسىن Future Nomads كومانداسى قورعايدى. كوماندا قۇرامىندا مما- دان الەم جانە ازيا چەمپيوندارى، قازاقستان چەمپيوندارى جانە كاسىبي پروموۋشەندەردىڭ قازىرگى كوشباسشىلارى بار.
فيدجيتال بي سايىسىندا قازاقستان اتىنان ۇلتتىق ىرىكتەۋدىڭ جەڭىمپازى گۇلناز امانعالي ونەر كورسەتەدى.
«بولاشاق ويىندارى - 2026» استانانىڭ ءتورت زاماناۋي سپورت نىسانىندا وتەدى:
• Qazaqstan جەڭىل اتلەتيكا سپورت كەشەنى؛
• جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايى؛
• Beeline Arena ۇلتتىق تەننيس ورتالىعى؛
• «بارىس ارەنا» مۇز سارايى.
جارىس باعدارلاماسىنا سيفرلىق جانە فيزيكالىق كەزەڭدەردى بىرىكتىرەتىن سەگىز ديستسيپلينا ەنگىزىلگەن. بۇل فورمات «بولاشاق ويىندارىن» قازىرگى زامانعى ەڭ يننوۆاتسيالىق حالىقارالىق سپورت جوبالارىنىڭ بىرىنە اينالدىرادى.
ءوز الاڭىندا وتەتىن بۇل تۋرنير قازاقستاندىق سپورتشىلار مەن كيبەرسپورتشىلار ءۇشىن الەمنىڭ ۇزدىك كلۋبتارىنا قارسى شەبەرلىگىن سىناۋعا تاماشا مۇمكىندىك بولسا، جانكۇيەرلەر ءۇشىن تەحنولوگيا مەن دەنە دايىندىعى ۇيلەسكەن جاڭا بۋىن سپورتىن ءوز كوزدەرىمەن تاماشالاۋعا جول اشادى.
وسىعان دەيىن ولجاس بەكتەنوۆ «بولاشاق ويىندارى-2026» تۋرنيرىنە دايىندىقتى تەكسەرگەنىن جازعانبىز.