«بولاشاق» ستيپەندياسىن الۋ وڭاي بولمايدى - ساياسات نۇربەك
استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك «بولاشاق» باعدارلاماسىنا ەنگىزىلگەن وزگەرىسكە قاتىستى پىكىر ايتتى.
بۇگىن ۇكىمەتتىڭ وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تىلشىلەر «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ تيىمدىلىگىنە ەكونوميكالىق جانە يننوۆاتسيالىق تالداۋ جۇرگىزىلدى مە؟» دەگەن سۇراق قويدى.
ءوز كەزەگىندە س. نۇربەك «بولاشاق» باعدارلاماسى ارقىلى وقۋعا ءتۇسۋ جانە ستيپەنديا تاعايىنداۋ تالاپتارى كۇشەيتىلىپ جاتقانىن ايتتى.
- كەيىنگى ءۇش جىلدا ءبىرقاتار تۇبەگەيلى وزگەرىس ەنگىزىلدى. بىلتىر ەنگىزىلگەن وزگەرىستىڭ ناتيجەسىن بيىلعى كونكۋرستا كورىپ وتىرمىز... پرەزيدەنت تالاپتاردىڭ اشىقتىعىن نىعايتۋدى تاپسىردى. بيىلعى كونكۋرستا 981 ۇمىتكەر قۇجات تاپسىرسا، ءبىراق 217 ستيپەنديا بەرىلدى. بۇل تۇرعىدا ءبىر ورىنعا كونكۋرس كۇشەيتىلگەنىن بايقاۋعا بولادى. سوندىقتان «بولاشاق» ستيپەندياسىن الۋ وڭاي بولمايدى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر اتالعان باعدارلامانىڭ تۇلەكتەرى ەلىمىزدە جەمىستى قىزمەتىن اتقارىپ جاتىر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، جاقىندا «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسى 217 قازاقستاندىققا بەرىلگەنىن جازعان ەدىك.