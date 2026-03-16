«بولاشاق» باعدارلاماسىنا قۇجات قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - «بولاشاق» جانە «عىلىمي تاعىلىمدامالار» باعدارلاماسى بويىنشا قۇجات قابىلدانادى، دەپ حابارلايدى «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى.
«بولاشاق» باعدارلاماسىنا – 16-ناۋرىزدان 16-قازانعا دەيىن (egov.kz پورتالى ارقىلى) ءوتىنىم بەرۋگە بولادى. ال «عىلىمي تاعىلىمدامالار» باعدارلاماسى – 16-ناۋرىزدان 30-قازانعا دەيىن (egov.kz پورتالى ارقىلى جانە ح ب و كەڭسەسىندە، استانا) جالعاسادى.
2026-جىلدان باستاپ «بولاشاق» باعدارلاماسىنا ءبىرقاتار جاڭالىق ەنگىزىلدى. اتاپ ايتقاندا، جالپى ءبىلىم بەرەتىن پاندەر بويىنشا حالىقارالىق وليمپيادالاردىڭ جانە عىلىمي جوبالاردىڭ حالىقارالىق كونكۋرستارىنىڭ جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرى (I- III ورىندار) ءۇشىن «باكالاۆريات» ساناتى ەنگىزىلدى.
سونىمەن قاتار، اتوم ەنەرگەتيكاسى سالاسىندا ماماندار دايارلاۋعا ارنالعان جەكە باعىت ىسكە قوسىلىپ، «جاساندى ينتەللەكت» باعىتى بويىنشا كاسىبي تاعىلىمدامالارعا بولەك سانات ءبولىندى.
2026-جىلى «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا وقۋ ءۇشىن 635 ستيپەنديا ءبولىندى. ونىڭ ىشىندە باكالاۆريات باعدارلاماسى بويىنشا - 20 ستيپەنديا، ماگيستراتۋرا باعدارلاماسى بويىنشا - 400 ستيپەنديا، دوكتورانتۋرا بويىنشا - 50 ستيپەنديا، تاعىلىمدامالار بويىنشا - 165 ستيپەنديا.
«عىلىمي تاعىلىمدامالار» باعدارلاماسى بويىنشا 2026-جىلى 250 ستيپەنديا ءبولىندى.
مەملەكەت اكادەميالىق وقۋعا، تاعىلىمدامادان وتۋگە، ۇشۋعا، مەديتسينالىق ساقتاندىرۋعا، ۆيزالىق الىمدارعا، وقۋلىق ماتەريالدارىن ساتىپ الۋعا جۇمسالاتىن شىعىنداردى جابادى، سونداي-اق اي سايىن ستيپەنديا تولەيدى.
بۇدان بۇرىن «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ شاكىرتاقىسى مەن تولەمدەرىنىڭ مولشەرى قايتا قارالۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلدى.