ەبولا ىندەتى باقىلاۋدان شىعىپ بارادى – د د ۇ
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ (د د ۇ) باس ديرەكتورى تەدروس ادحانوم گەبرەيەسۋس ەبولا ىندەتىنىڭ جاڭا ورشۋىنە بايلانىستى جاعدايدىڭ وتە قيىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ۆيرۋستان كۇدىكتى ءولىم سانى 220 ادامعا جەتتى، ال راستالعان جاعدايلاردىڭ جالپى سانى 900 ادامنان استى. ەپيدەميا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ارەكەت ەتە الاتىنىنان تەز تارالىپ وتىر، دەپ حابارلايدى AlJazeera.
ۆيرۋس كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنان تىس جەرلەرگە تارادى: ۋگاندادا ۆيرۋس جۇقتىرۋدىڭ جەتى جاعدايى راستالدى، ونىڭ ىشىندە مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى دە بار. قازىرگى ۋاقىتتا ۆاكسينا نەمەسە ءتيىمدى ەمى جوق جاڭا بۋنديبۋگيو شتامى ۇلكەن الاڭداۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر.
جاعدايدى تارتىپسىزدىكتەر كۇردەلەندىرىپ وتىر. كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىندا جەرگىلىكتى تۇرعىندار اۋرۋحانالار مەن ەمدەۋ ورتالىقتارىنا شابۋىل جاساپ، قايتىس بولعانداردى جەرلەۋ ءۇشىن دەنەلەرىن بەرۋدى تالاپ ەتىپ وتىر، بۇل ينفەكتسيانىڭ تارالۋىنا ىقپال ەتەدى. بيلىك زارداپ شەككەن ايماقتاردا جاپپاي جيىندارعا تىيىم سالدى، ءبىراق حالىق اراسىنداعى قورقىنىش پەن سەنىمسىزدىك اۋرۋمەن كۇرەستە ءالى دە ۇلكەن كەدەرگى بولىپ وتىر.
وسىعان دەيىن كانادانىڭ ەبولا ىندەتىنىڭ ورشۋىنە بايلانىستى شەكارادا كارانتين ەنگىزگەنى تۋرالى جازدىق.